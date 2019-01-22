Загробный мир в русских народных сказках

Русские народные сказки, на которых мы росли и которые сегодня рассказываем детям, не так просты, как может показаться с первого взгляда. Их незамысловатые сюжеты пронизаны жутковатыми языческими мотивами, сохранившимися в незапамятных времен. Узнав о значении некоторых символов, фигурирующих в русском фольклоре, вы будете смотреть на сказки несколько иначе.

Большинство сюжетов известных русских сказок появились за сотни лет до того, как была крещена Русь. Позже их адаптировали, разбавили русскими добрыми молодцами, царями и боярами, но многие герои и места остались неизменными. Отдельные факты, известные лишь специалистам, способны заставить пересмотреть отношение к некоторым историям и увидеть в них новый смысл.

Кое-что о Бабе-яге

Такого сказочного героя, как Баба-яга знают даже самые маленькие дети. В сказках славянских народов эта старуха может быть как отрицательным героем, так и полезным помощником. Образ этой не слишком симпатичной женщины уходит корнями в древнюю эпоху матриархата, когда в роли самых могущественных героев и хранителей стихий, чаще всего, выступали дамы.

У древних славян эта старуха, суровая, но справедливая, являлась защитницей лесных птиц и зверей, но кроме этого выполняла еще одну важную и страшную функцию. Баба-яга охраняла вход в загробный мир и являлась проводником душ на тот свет. Все знают, что жила она на опушке леса, то есть на его краю, а лес у славян раньше ассоциировался со смертью.

Одна нога Бабы-яги — костяная. Это дает понять, что она лишь наполовину принадлежит миру живых. Именно так, наполовину из плоти и наполовину из костей представляли древние скандинавы богиню загробного мира Хель. Также старуха помогает героям сказок попасть в тридевятое царство, под которым подразумевают загробный мир. Прежде чем отправить добра молодца в путь, бабка топит для него баньку, затем поит и кормит. Это своеобразный ритуал, без которого живому не пересечь границу загробного мира.

Купание в бане — это не что иное как обмывание покойника, а требуя у старухи есть-пить, герой дает своеобразное согласие на опасный для него ритуал временного превращения в мертвеца. Еда мертвых не подходит для живых людей, а у Бабы-яги может быть только такое угощение. Чтобы выполнить свою миссию на том свете, герой умирает для реального мира.

Как «работает» избушка на курьих ножках?

Если сама Баба-яга хранитель перехода в мир мертвых, то ее избушка — это своеобразный таможенный пункт на границе. В том момент, когда это строение, по требованию героя, поворачивается к нему передом, а к лесу задом, открывается путь в загробное царство.

Избушка на курьих ножках

Избушка Бабы-яги тесная и стоит на «курьих ножках». Это тоже не спроста — в языческие времена многие славянские племена хоронили умерших не в земле, а в небольших бревенчатых домиках — «домовинах». В сказках на тесноте избы делается особый акцент: «Лежит Баба-яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос».

Избушки ставили на деревянные подпорки или высокие пни, напоминающие из-за корней куриные лапы. «Ножки» домовине были нужны для того, чтобы поднять ее над уровнем земли, обезопасив захоронение от паводков и лесных животных. Кстати, вход в такой погребальный домик всегда располагался со стороны царства мертвых, то есть дверью избушка была повернута к лесу. Отсюда и обычная просьба гостя Бабы-яги к избушке — повернуться к нему передом.

Калинов мост на реке Смородине

Река Смородина у славян являлась границей между миром живых и миром мертвых, аналогом античного Стикса. Не стоит думать, что название реки происходит от смородины — имеется ввиду «смород», то есть смрад, трупный дух. Река в сказке является серьезным препятствием на пути героя — перейти ее очень сложно.

Пересечь преграду можно лишь по Калинову мосту, который опять же не имеет ни малейшего отношения к ягодам. Калинов — от слова «раскаленный», ведь считалось, что река между мирами была вместо воды наполнена бушующим пламенем. Калинов мост — раскален докрасна и перейти по нему означало умереть.

На нашей стороне реки Смородины за порядком следили богатыри, а ту сторону, которая располагалась в мире смерти, охранял трехглавый Змей Горыныч. Об этом необычном персонаже, встречающемся не только в русских сказках, но и в фольклоре других европейских славян, стоит рассказать подробнее.

Змей Горыныч — самый противоречивый герой

В русских народных сказках Змей Горыныч — однозначно негативный персонаж. Но так было не всегда. В ранних сказаниях, с которыми знакомы в основном специалисты в области древнеславянской литературы, фигурировал такой богатырь как Горыня.

До того, как сформировалась классическая троица из Ильи Муромца, Добрыни Никитича и Алеши Поповича, Горыня в разных былинах занимал место одного из героев. Так как в ранних версиях богатыри были сущностями хтоническими, каждый из них заведовал определенной стихией. Горыня, разумеется, отвечал за горение, огонь. Именно с горением, а не с горами связан и Змей Горыныч.

После прихода христианства, Горыню в буквальном смысле разжаловали из богатырей, переведя в отрицательные персонажи. Враги Руси — печенеги и половцы, нападая на города и селения, предавали их огню. Немудрено, что Горыня перевоплотился в символ смерти и страха, воплотившись в огнедышащем змее.

Несложно заметить, что во многих сказках Змей Горыныч имеет восточные черты, присущие основным врагам славян. Также на его происхождение указывает место проживания — Сорочинские («сарацинские») горы. Сарацинами в те времена называли язычников-нехристей, живущих на востоке и на юге, а также мусульман.

Кащей Бессмертный — не живой и не мертвый

Кащей или Кощей — это один из самых загадочных и интересных героев сказок. Никто не может точно истолковать его имя. Возможно, оно произошло от слова «кость» (костлявость — важная примета этого персонажа) или от слова «кощун» (так называли на Руси колдунов).

Кощунство, кстати, напрямую связано со словом «кощун». Кощунствовать — означало колдовать, совершать обряд. С приходом православия это слово, бывшее некогда нейтральным, приобрело отрицательное значение, которое сохраняет и сегодня. Также истоки имени ищут в тюркских языках. Созвучное слово «кошчи», например, означает невольника, а Кощей часто предстает пленником могущественных волшебниц, закованным в магические цепи или связанным неким колдовством.

Кащея Бессмертного можно было бы отнести к миру мертвых, но он не совсем вписывается в каноны царства Смерти. Этот герой только называется бессмертным, а на самом деле умереть он может, хоть и добиться этого непросто. Гибель Кощея находится в яйце и, как правило, имеет вид иглы. Такой поворот не уникален и, кроме русских сказок, встречается в греческой, египетской, скандинавской и китайской мифологии.

Во многих культурах яйцо — это символ зарождения жизни. Часто оно золотое (символ Солнца) и плавает по волнам Мирового океана, храня в себе главное божество, прародителя всего сущего. Начало жизни связано с тем, что яйцо разбивается, освобождая божественную сущность. В случае в Кощеем разбитое яйцо также символизирует зарождение жизни, а значит и победу над смертью.

Змей Горыныч и Кощей Бессмертный нередко заменяют друг-друга. Оба имеют привычку нападать на селения, пленять и убивать людей, а также похищать девушек. Кроме этого, два негативных персонажа имеют явно тюркское происхождение.

Слово «кощей» можно найти в «Слове о полку Игореве» трижды. Первый раз, когда описывается пребывание князя в плену у половцев, где Игоря перевозят «в седле кощеевом», то есть верхом, в специально оборудованном для невольников седле. Второй раз «кощеем» называют пленного кочевника, а третий — «поганым кощеем» обзывают половецкого хана Кончака.