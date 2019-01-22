Саргаты: что стало с «самыми могучими из всех мужей»

Сибирь веками была плавильным котлом для народов. Она хранит много загадок. Тайну строителей огромных пирамид — древних саргатов (саргатцев) ученые не могут разгадать до сих пор. Больше тысячи лет (VI век до н.э. —V век н.э.) они жили рядом со скифами, хуннами и сарматами. Они имели свою уникальную культуру, от которой остались лишь городища и огромные насыпные пирамиды-курганы. Под курганами саргаты хоронили свою знать, сопровождая их в загробный мир богатой утварью, золотыми изделиями и человеческими жертвоприношениями.

Они занимали огромную территорию от Тобола и Прииртышья до предгорий Алтая и барабских степей, на которой строили города и пасли огромные табуны лошадей, торговали с Ираном, с Китаем, с греками. Поселений было много — в долинах рек они стояли через каждые 5–10 км.

Сибирские пирамиды

Название цивилизации саргатов дало село Саргатка недалеко от Омска, где в 1927 году советскими археологами были раскопаны несколько курганов. Однако, раскопки, а вернее сказать, разорение пирамид началось задолго до этого. По сути, город Курган был построен на одной из таких пирамид — Царевом кургане, а доходное дело разорения древних могильников называлось бугрованием — раскапыванием «бугров».

Добыча бугровщиков доходила и до царей — сам Петр Великий обладал большой коллекцией золота из саргатских могильников и называл его «сибирским».

Самые известные саргатские пирамиды были найдены на берегах реки Ингал в Притоболье и недалеко от Омска, где есть своя «Долина царей». Директор «Национального археологического парка „Батаково“» Леонид Иванович Пагодин указывает, что видимые сейчас размеры курганов — от 60 см до 7-8 метров, — это лишь остатки былого величия, обрушившиеся от времени.

На самом деле саргатцы строили очень сложные сооружения гигантских масштабов, используя для этого дерн, бревна, камни. Конечный результат был схож с египетскими пирамидами: сооружение имело погребальные камеры — основные и дополнительные, множество ходов и скрытых проходов, а само пространство гробницы уходило на 5 — 6 метров вниз от уровня земли. Пирамиду часто окружали глубоким рвом — для защиты от грабителей.

Об истинных размерах пирамид ученые сказать ничего не могут, но толщина стен в основании часто достигала 25 метров. Хоронили в пирамидах только знать, и большая часть могил была разграблена тысячелетия назад.

Города саргатов

Основой саргатского города была укрепленная цитадель, огороженная рвом и валом, в которой горожане укрывались при нападении. В мирное время они жили на отдельном селище — так построено знаменитое Рафайловское городище на реке Исеть в Тюменской области.

Цитадель состояла из двух укрепленных зданий, жилые помещения в которых были однокомнатными.

Жили саргатцы поодаль от цитадели, очень скученно, в деревянных домах, которые коридорами соединялись с хозпостройками. Эти сложные сооружения отапливались открытыми очагами.

Найденный в Казахстане саргатский город Ак-Таку был окружен рвом и валом с частоколом, общей высотой в 4 метра. Привратная башня была надежно защищена, а у ворот врага задерживал целый лабиринт ходов. Бывало и так, что город окружал двойной частокол и враги, прорвав оборону, оказывались в ловушке.

Более поздние города встречаются реже. Они укреплены проще — рвом, валом и наружной стеной, что свидетельствовало об упадке цивилизации (Т. Н Троицкая., А. В. Новиков. «Археология Западно-Сибирской равнины»)

Армия саргатов

Греческий путешественник Аристей из Проконесса писал о воинственных саргатах так: «Это многочисленные и доблестные воины, богатые конями и стадами овец и быков… самые могучие из всех мужей».

Саргаты действительно обладали огромными табунами коней и были блистательными воинами. Ядро войска составляли катафрактарии — тяжеловооруженные всадники. Их панцири делали из роговых и костяных пластин, соединенных ремнями, а позже — из металлических пластин, — об этом пишет историк Александр Соловьев (Институт археологии и этнографии СОРАН). Доспехи полностью покрывали тело воина, руки и ноги. Катафрактарий был вооружен тяжелым копьем и длинным мечом.

Легкая кавалерия предпочитала мощные и крупные луки, а наконечники стрел имели особую форму. Легковооруженные всадники сражались кинжалами-акинаками, а спешившись — боевыми ножами.

С оружием умели обращаться даже женщины — об этом свидетельствуют многочисленные захоронения, в которых девушек и молодых женщин погребали как воинов, кладя в могилу доспехи и оружие. Ученые считают, что возможно, каждая из них прежде, чем выйти замуж, должна была убить врага. О суровых условиях жизни и войнах говорит тот факт, что в захоронениях знати только 2% — пожилые люди. Остальные до почтенного возраста не доживали, погибая в расцвете сил.

Куда они исчезли

Одни ученые считают, что саргаты были уграми, другие думают, что они пришли из восточного Ирана. С антропологической точки зрения саргатцы были евпропеоидами с примесью азиатской крови: в Саргатию привозили невест из Хорезма, Китая и даже с Кавказа.

Классическая наука говорит о том, что саргатское государство пало под ударами гуннов, а население было вовлечено в Великое переселение народов.

Основная часть саргатов ушла с гуннами в Европу, где они стали компонентом этногенеза венгров. А остальные были истреблены или ушли на север, а их земли постепенно заняли различные тюрские племена.

Другие ученые считают, что к упадку саргатов привело их противостояние с соседями кулайцами, и возможно, с савроматами. А после гунны перерезали им Великий шелковый путь, подкосив экономику общества. Поэтому саргаты снялись с места и смешались с кулайцами, образовав новую цивилизацию — потчевашскую.

Пагодин считает, что одна часть саргатов дала начало новым народам — ханты, манси, а другая часть стала родоначальниками сибирских татар.