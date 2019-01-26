Что о вас знают соцсети, даже если вы их не ведете

Новое исследование британских ученых показало, что социальные сети могут рассказать о вас многое. Даже если вы не ведете свой аккаунт.

Сотрудники и алгоритмы Twitter и Facebook знают о вас больше, чем вы можете себе представить. Изначально исследование основывалось только на этих двух соцсетях, но алгоритм можно применить и к другим. Для анализа эксперты использовали статистику и данные более чем 14 000 аккаунтов и сделали ужасающие выводы, которые были опубликованы в журнале Nature.

Сначала было обнаружено, что машинные алгоритмы могут угадать, какое слово в переписке вы напишете следующим, с точностью до 64%.

Если у вас нет аккаунта в социальных сетях или вы его не ведете, то информацию можно узнать от людей, которые есть у вас в друзьях. Для этого понадобится 8-9 ваших контактов.

Публикации на страницах других пользователей — главный источник информации. Любимая музыка, сериалы и даже покупки ваших друзей могут рассказать о вас столько же, сколько о них самих. Дело в том, что социальная сеть может получить доступ к телефонным контактам и именам с разрешения пользователя. Именно так механические алгоритмы могут получить информацию о вас.

В таком случае в безопасности остаются лишь те люди, которые никогда не пользовались телефоном и компьютером.