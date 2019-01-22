В Японии устыдились любви к порножурналам

Две крупнейших торговых сети Японии запретят продажу порнографических изданий в своих магазинах. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Торговые сети перестанут закупать порнографическую периодику в будущем августе. Такие меры предпринимаются в преддверии чемпионата мира по регби 2019 года и Олимпийских игр, которые пройдут в 2020-м.

Администрации магазинов Seven-Eleven и Lawson уверены, что продажа подобных изданий в супермаркетах портит имидж нации в глазах туристов. Предполагается, что такой шаг также «облегчит» восприятие торговых сетей и сделает их привлекательнее для матерей с маленькими детьми.

Сейчас эротические журналы продаются в специальных секциях, приобрести их можно только при достижении 20 лет.

В 2017 году японская торговая сеть Ministop полностью отказалась от продажи таких изданий. Еще раньше это сделали представители магазинов FamilyMart.

В начале двухтысячных губернатор Токио Синтаро Исихара внес ряд инициатив, ограничивающих печатную порнографию. Это было связано с увеличением числа туристов, которые зачастую были шокированы доступностью порнографии в Японии, в том числе детской.

Ранее японский журнал Spa! опубликовал инструкцию по совращению девушек. Материал вызвал широкий резонанс, редакции пришлось приносить извинения.