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В Японии устыдились любви к порножурналам 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Две крупнейших торговых сети Японии запретят продажу порнографических изданий в своих магазинах. Об этом сообщает издание The Telegraph.
Торговые сети перестанут закупать порнографическую периодику в будущем августе. Такие меры предпринимаются в преддверии чемпионата мира по регби 2019 года и Олимпийских игр, которые пройдут в 2020-м.
Администрации магазинов Seven-Eleven и Lawson уверены, что продажа подобных изданий в супермаркетах портит имидж нации в глазах туристов. Предполагается, что такой шаг также «облегчит» восприятие торговых сетей и сделает их привлекательнее для матерей с маленькими детьми.
Сейчас эротические журналы продаются в специальных секциях, приобрести их можно только при достижении 20 лет.
В 2017 году японская торговая сеть Ministop полностью отказалась от продажи таких изданий. Еще раньше это сделали представители магазинов FamilyMart.
В начале двухтысячных губернатор Токио Синтаро Исихара внес ряд инициатив, ограничивающих печатную порнографию. Это было связано с увеличением числа туристов, которые зачастую были шокированы доступностью порнографии в Японии, в том числе детской.
Ранее японский журнал Spa! опубликовал инструкцию по совращению девушек. Материал вызвал широкий резонанс, редакции пришлось приносить извинения.
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Истории , Синтаро Исихара
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