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Новая головоломка озадачила пользователей Сети 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Открытые источники
Простые задачи на логику, сообразительность и внимательность становятся все популярнее.
Так, один из пользователей придумал и поделился интересным заданием, которое мгновенно разлетелось по всему интернету. На картинке изображены цифра, а задача заключается в том, чтобы отыскать их все. Люди увлеченно считают цифры, но результат у всех получается разным. А сколько цифр видите вы?
Посмотрите еще раз внимательно на этот рисунок. Не спешите смотреть правильный ответ.
Открытые источники
Большинству пользователей удавалось насчитать четыре цифры, некоторые видели пять. Но на самом деле их десять: на картинке представлены все цифры от 0 до 9.
Открытые источники
Поделитесь в комментариях, сколько цифр вы смогли увидеть до того, как узнали правильный ответ. Нам было непросто, а вам?
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