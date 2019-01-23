Новая головоломка озадачила пользователей Сети

Простые задачи на логику, сообразительность и внимательность становятся все популярнее.

Так, один из пользователей придумал и поделился интересным заданием, которое мгновенно разлетелось по всему интернету. На картинке изображены цифра, а задача заключается в том, чтобы отыскать их все. Люди увлеченно считают цифры, но результат у всех получается разным. А сколько цифр видите вы?

Посмотрите еще раз внимательно на этот рисунок. Не спешите смотреть правильный ответ.

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Большинству пользователей удавалось насчитать четыре цифры, некоторые видели пять. Но на самом деле их десять: на картинке представлены все цифры от 0 до 9.

Открытые источники

Поделитесь в комментариях, сколько цифр вы смогли увидеть до того, как узнали правильный ответ. Нам было непросто, а вам?