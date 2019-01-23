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О чем говорит наш почерк 

Рамблер 3 часа назад
Фото: pixabay.com
Сегодня мир отмечает день почерка. Он призван напомнить нам о его неповторимости и ценности ручного письма для цивилизации в целом. В наше время гаджетов и электронной переписки праздник становится все более актуальным. Ведь наш почерк также уникален, как мы сами и способен многое рассказать о нашем характере. Этим занимается графология, которая появилась еще в XIX веке. Хотя наука считается неточной, ее наработки активно применяются в криминалистике и сегодня.
Итак, по мнению графологов, крупные буквы указывают на общительность, энергичность и острое чувство собственного достоинство. При этом такому человеку могут быть свойственны непрактичность и самонадеянность.
Мелкие буквы бывают у осторожных, скрытных и замкнутых людей.
Размашистый почерк характерен для предприимчивых, любознательных и веселых натур.
Слишком маленькое расстояние между словами означает слабое чувство субординации. А сильный нажим отличает волевых людей с критическим мышлением.
Слитный почерк характеризует людей с развитым логическим мышлением и стрессоустойчивостью. А если буквы в словах стоят отдельно, это означает развитую интуцию и при этом высокую внушаемость.
Каллиграфический почерк бывает у аккуратных и обзательных людей, однако при этом они слишком зависимы от догм и правил.
Привычка выделять заглавные буквы указывает на романтичность натуры и желание впечатлить. Но слишком большое количество завитков в буквах и неровное распожение букв могут намекать на проблемы с психикой.
Острые буквы выдают амбиции и эгоистичность, а круглые — отзывчивость и доброту.
Даже наклон букв имеет значение! Чрезмерный наклон вправо означает влюбчивость, влево — сдержанность в проявлении чувств, а строго вертикальные буквы — признак уравновешенности.
Также почерк может рассказть и о настроении пишущего. В бодром расположении духа строчки буквально взлетают вверх, в подавленном, наоборот, "сползают" вниз.
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