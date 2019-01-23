О чем говорит наш почерк

Сегодня мир отмечает день почерка. Он призван напомнить нам о его неповторимости и ценности ручного письма для цивилизации в целом. В наше время гаджетов и электронной переписки праздник становится все более актуальным. Ведь наш почерк также уникален, как мы сами и способен многое рассказать о нашем характере. Этим занимается графология, которая появилась еще в XIX веке. Хотя наука считается неточной, ее наработки активно применяются в криминалистике и сегодня.

Итак, по мнению графологов, крупные буквы указывают на общительность, энергичность и острое чувство собственного достоинство. При этом такому человеку могут быть свойственны непрактичность и самонадеянность.

Мелкие буквы бывают у осторожных, скрытных и замкнутых людей.

Размашистый почерк характерен для предприимчивых, любознательных и веселых натур.

Слишком маленькое расстояние между словами означает слабое чувство субординации. А сильный нажим отличает волевых людей с критическим мышлением.

Слитный почерк характеризует людей с развитым логическим мышлением и стрессоустойчивостью. А если буквы в словах стоят отдельно, это означает развитую интуцию и при этом высокую внушаемость.

Каллиграфический почерк бывает у аккуратных и обзательных людей, однако при этом они слишком зависимы от догм и правил.

Привычка выделять заглавные буквы указывает на романтичность натуры и желание впечатлить. Но слишком большое количество завитков в буквах и неровное распожение букв могут намекать на проблемы с психикой.

Острые буквы выдают амбиции и эгоистичность, а круглые — отзывчивость и доброту.

Даже наклон букв имеет значение! Чрезмерный наклон вправо означает влюбчивость, влево — сдержанность в проявлении чувств, а строго вертикальные буквы — признак уравновешенности.

Также почерк может рассказть и о настроении пишущего. В бодром расположении духа строчки буквально взлетают вверх, в подавленном, наоборот, "сползают" вниз.