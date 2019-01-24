«Золотой век»: что предсказал Нострадамус России

Средневековый французский врач, астролог и ясновидец Мишель Нострадамус (1503-1566) до сих пор остается, пожалуй, самым большим авторитетом в сфере предсказаний. Считается, что в своих знаменитых «Центуриях» он предвидел исторические события на многие века вперед. Российская история — не исключение.

От Ивана Грозного до Наполеона

Так, первые наиболее значительные предсказания, касающиеся русской истории, относятся, как предполагается, ко временам Ивана Грозного.

«Семь жен и сын умерли или убиты жестоким монархом,

Кругом кровопролитие, великим злодеяниям нет предела.

Пятая жена будет брошена в озеро,

Но восьмая родит сына и чудом уцелеет»,

— говорится в V Центурии.

Как известно, у Ивана Грозного было восемь жен. Семь из них умерли, в том числе были умерщвлены по приказу самого царя. Также его подозревали в убийстве собственного сына Ивана. Последняя из жен, Мария Нагая, осталась жива, вероятно, только потому, что умер сам царь.

В катренах Нострадамуса встречаются туманные упоминания и о Борисе Годунове , и о патриархе Никоне, и о петровских реформах, и об убийстве юного царя Иоанна Антоновича…

А вот 15-й катрен VIII центурии:

«Великая женщина Север разбудит

и блеск всей Европы к себе привлечет,

При ней два затмения мир не забудет,

И Польша к великому горю придет».

О ком это, как не о Екатерине II? Она пришла к власти, свергнув собственного супруга, императора Петра III, и правила Россией более 30 лет. Именно в екатерининскую эпоху были значительно расширены границы Российской империи — в ее состав вошли южная часть Украины, Крым, часть Молдавии и, наконец, Польши. Кроме того, это была эпоха культурного расцвета, когда, действительно, вся Европа обратила внимание на Россию. Что же касается двух затмений, то здесь, очевидно, имеются в виду чисто астрономические события, о которых Нострадамус вообще часто упоминает.

Предвидел Нострадамус и вторжение в Россию Наполеона Бонапарта, и его поражение в Отечественной войне 1812 года. Вот строки из 75-го катрена IV Центурии:

«Эпоха его безнадежна для слабых.

Сильнейший и умный победы стяжал.

С ним гвардия многие земли захватит,

Но в снежной стране победитель пропал».

Ложные пророки

Совершенно однозначно можно трактовать и слова из I Центурии:

«Я вижу, как рушатся царские троны,

Когда их сметает людской ураган,

Республику сделает хуже короны

И белых, и красных жестокий обман».

Да, нельзя сомневаться, что речь здесь идет именно о России и об Октябрьской революции, а также о ее драматических последствиях. Правда, согласно Нострадамусу, эта власть продлится не более 73 лет и 7 месяцев. Великий прорицатель ошибся разве что на месяц-другой: советская власть продержалась с октября 1917 по декабрь 1991 года.

В 14 катрене той же Центурии сказано:

«Славянский народ под ненастливым знаком,

Их тюрьмы и песни царям их не впрок,

На смену придет, как священный оракул,

Схоласт и догматик и ложный пророк».

И вот еще 45-й катрен:

«Догматиком создана новая вера,

Все зрелища славят великий обман.

Зверей благородною меркою мерят,

И зло, как добро, преподносится нам».

Это может быть сказано и о Ленине, основном теоретике социализма, и о Сталине. Но вот 30-й катрен следующей, II Центурии, можно отнести только к Сталину:

«Мне страшен неведомый третий правитель

Загадочной, варварской, страшной страны.

Его же соратники им же убиты,

И старость его только ад сохранит».

Россию ждет возрождение?

И все же России, после многих испытаний, Нострадамус сулит наступление Золотого века. По словам толкователей, путь к возрождению начнется с 2014 года (как мы помним, это год нового присоединения Россией Крыма).

Вот как расшифровывают пророчество на последующие годы:

«То, что будет, никогда не было таким прекрасным… второй век Сатурна — Золотой Век. Создатель увидит мучения своего народа и между Богом и людьми будет заключен мир.

Впереди начало Новой Эры. Перед этим будут большие беды, однако после того на Земле воцарятся Справедливость и Добро».

Что же касается конкретно наступившего 2019 года, то, если верить толкователям наследия Нострадамуса, он выдастся для России достаточно тяжелым, но от военных конфликтов и природных катаклизмов наша страна пострадает меньше, чем остальные. Более того, России в недалеком будущем суждено играть роль арбитра в спорах между другими мировыми государствами. Именно Россия станет сверхдержавой, которая сможет предотвратить глобальный политический кризис во всем мире. Хочется верить, что так и будет…