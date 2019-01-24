Артефакты, оказавшиеся подделками

В испанском городе Саламанка в 1513 по 1733 строили собор Святого Иеронима. Средневековое строение впечатляло туристов, которые съезжались в разных уголовок мира в Саламанку. И в середине девяностых годов прошлого века кто-то разглядел среди лепных фигур на соборе космонавта в скафандре. Учёное сообщество моментально забурлило версиями, к ним присоединились любители исторических загадок. Артефакт стал одной из самых обсуждаемых достопримечательностей. Но разгадка нашлась быстро: в 1992 году проводилась реставрация собора, и скульптор изобразил на фасаде космонавта как символ эпохи.

О других артефактах, которые оказались подделками, рассказывает видео.