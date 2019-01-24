Киты, черепахи и другие животные, живущие дольше человека

По продолжительности жизни люди уступают многим представителям животного мира. Многие из них живут дольше века, а кто-то и все пятьсот лет.

Двустворчатый моллюск вида Arctica islandica

На первом месте в нашем рейтинге долгожителей животного мира — двустворчатый моллюск, принадлежащий семейству Arcticidae. Он обитает в водах Северного Атлантического океана на глубинах от 7 до 400 метров.

На сегодняшний день эти моллюски считаются самыми долгоживущими животными на Земле. Проведенные в 2006-2007 годах в Бангорском университете Уэльса исследования раковин нескольких моллюсков показали их максимальный возраст — более 500 лет. Старейшему экземпляру, названному Мин, было 507 лет.

Гигантская черепаха

Гигантские черепахи — сухопутные пресмыкающиеся, эндемик острова Альдабра (Сейшелы). Эти черепахи — одни из самых долгоживущих животных на Земле. В неволе они живут в среднем до 150 лет.

Рекордсменом же по возрасту среди известных науке черепах стала 250-килограммовая черепаха по кличке Адвайта (санскр. "единственный"), жившая в зоопарке Калькутты. На момент смерти ей было 256 лет.

Черепахи — не только долгожители, но ещё и одни из самых древних животных. Возраст ископаемых останков черепах более 220 миллионов лет. Вопрос же об их происхождении до сих пор считается дискуссионным. Большинство ученых предполагает, что черепашьими предшественниками были пермские котилозавры.

Карп Кои

Карпов кои называют также парчовыми карпами. Это одомашенный декоративный подвид карпа обыкновенного. Карпом кои может считаться рыба, прошедшая 6 селекционных отборов. После всех этапов отбора ей присваивается определенная категория. Всего существует больше 80 пород кои, их разделяют на 16 групп.

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О долгожительстве кои мир узнал в 1966 году. Во время своего выступления на радио японский доктор Комей Кошихара рассказал историю карпа Ханако. Когда Комей родился, красивая рыба уже жила в небольшом пруду у его дома. Шли годы, мальчик поехал учиться. Каждый раз, когда он возвращался домой, большая 70-сантиметровая рыба все так же плавала в пруду. Кошихара спросил свою бабушку, насколько долго Ханако живет здесь. По словам бабушки, рыбе было не меньше 100 лет.

Став взрослым, Комей Кошихара решил узнать возраст Ханако. Он попросил помочь в этом своего друга Масаюки Амано, который работал на рыбоводческой станции. Анализ чешуек Ханако показал, что Ханако — самый взрослый из известных науке карпов. На момент проверки ему было 217 лет. Умерла рыба в 1977 году в возрасте 226 лет.

Европейская жемчужница

Европейская жемчужница в настоящее время находится на грани вымирания. Раньше эти моллюски были объектом промысла для добычи перламутра, но сегодня это стало нерентабельным.

То, что жемчужница может представлять большой интерес для геронтологов стало известно только в 2000 году, когда российский исследователь Валерий Зюганов установил: жемчужница, которая обитает в Европе и Северной Америке, живет 210-250 лет, и является рекордсменом по долгожительству среди всех известных пресноводных беспозвоночных животных.

Для жемчужниц характерен феномен пренебрежимого старения, то есть темп их старения трудно статистически отличить от нуля в рамках одной выборки. Также пренебрежимым старением называют и феномен "нестарения" — отсутствие корреляции между возрастом и вероятностью смерти. Интересно, что феномен пренебрежимого старения наблюдается и у людей, доживших до 90-100 лет. После достижения этого возраста их шанс дожить до каждого следующего года не уменьшается с годами. Также замечено, что все люди, дожившие до этих лет, генетически похожи друг на друга.

Красный морской ёж

Морские ежи — существа удивительные. Это самые "многоногие" представители животного мира. Причем в качестве ног они используют свои многочисленные иглы, количество которых может доходить до тысячи. Кроме того, у морских ежей спиралевидный кишечник и есть уникальный по своему строению орган — аристотелев фонарь, состоящий из пяти пирамидальных выростов, по форме напоминающих сверла. Внутри каждого выроста находится по острому зубу.

Морские ежи — одни из самых древних существ на Земле. Они жили на планете ещё во времена Палеозоя. В начале XIX века ученые считали, что морские ежи живут недолго — лет 15, но последние исследования морских ежей дают поразительные результаты. Оказывается, красные морские ежи могут расти и развиваться в течение всей жизни, не показывая признаков старения. Живут же эти создания больше 200 лет. И непонятно, сколько бы они могли прожить, не будь у них в океане естественных врагов, от которых ёжикам приходится убегать на своих колючках.

Моллюск Гуидак

Моллюск Гуидак выглядит довольно странно. Он состоит из небольшой относительно размеров тела раковиной и двух длинных сросшихся сифонов, которые могут достигать одного метра в длину. "Гуидак" с языка индейцев переводится как "глубоко копающий". Это самый крупный в мире роющий моллюск, поэтому такое название вполне обосновано.

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Гуидаки — долгожители. Средняя продолжительность их жизни — 146 лет, но учеными была найдена и 160-летняя особь. У Гуидака почти нет естественных врагов в природе, кроме того, у них замедленный обмен веществ, это и обеспечивает Гуидакам долголетие. Урон моллюску могут нанести акулы и каланы, а также человек — мясо гуидаков едят в Китае и Японии.

Разможаются моллюски наружным оплодотворением. За свою более чем столетнюю жизнь самки Гуидаков выбрасывают около пяти миллиардов яиц.

Гренландский кит

Без китов в нашем рейтинге мы обойтись никак не могли. Киты — самые крупные животные на нашей планете и да, они являются долгожителями. Гренландский кит является самым долгоживущим из позвоночных. Средняя продолжительность жизни млекопитающих этого вида не так и велика — 40 лет, но отдельные представители живут больше 200 лет.

Киты интересны ещё и тем, что они развиваются, растут и размножаются всю жизнь, причем интенсивность этих процессов с возрастом не ослабевает. Киты интересуют геронтологов потому, что даже у самых старых китов при их исследовании не наблюдается признаков старения. То есть киты, как и некоторые другие животные (такие как, например, землекопы) не дряхлеют.