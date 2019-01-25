20 фактов о снеге, о которых многие не знают

Не любите снег? Вы просто не знаете все его тайны! Мы собрали 20 удивительных фактов, прочтя которые, вы по-другому взглянете на этот… минерал.

Снег — кажется, нам известно о нем абсолютно все. Обычно уже осенью на землю опускаются белые хлопья, даря одним людям ощущение еще далекого, но уже потихоньку приближающегося Нового года, а другим принося грусть и меланхолию.

В зимние месяцы белое покрывало лежит там, где раньше зеленела трава, и тает лишь по весне, превращаясь в воду. Ну, вы все это и без нас прекрасно знаете. Вот и мы сперва думали, что же такого удивительного можно рассказать о снеге — до тех пор, пока не погрузились с головой в изучение этого вопроса. И как выяснилось, у данной формы атмосферных осадков припрятано множество секретов. Как минимум в честь снежинок создан музей. И это еще не все.

Далеко не все жители нашей планеты видели снег

Фотографии с запорошенными городами наверняка видели многие постояльцы нашей планеты, а вот с реальным снегом не знакомы порядка 50% населения Земли. Но то ли еще будет: возможно, и на улице обделенных землян будет праздник. Точнее, метель. Так, за последние 37 лет снег трижды выпадал в Сахаре. В последний раз это случилось 7 января 2018 года — 40-сантиметровый слой растаял уже к вечеру того же дня.

Снег считается минералом

Доводилось ли вам слышать об этом? Подобную теорию выдвигает Национальный центр данных по исследованию снега и льда. И вот почему. Прежде всего, что такое минерал? Согласно определению все того же Национального центра, это «природное однородное твердое вещество неорганического происхождения с определенным химическим составом и упорядоченным расположением атомов». Снег состоит из замерзшей воды, или льда. Лед в свою очередь встречается в природе при температуре ниже 0°C. Он однороден, образован неорганически и имеет упорядоченную атомную структуру. У льда есть неизменный химический состав (H2O), причем атомы водорода и кислорода связаны определенным образом. Значит, лед полностью подходит под описание — это самый настоящий минерал. А раз снег состоит изо льда, то и он минерал — все просто!

Снежинки бывают по меньшей мере 35 различных форм

Формы снежинок зависят от разных факторов, в том числе и от температуры. Так идеальные дендриты можно увидеть при температуре около -15°C. Несмотря на миф о том, что каждый кристалл уникален, все они поддаются классификации. Но, как это часто бывает во всех областях науки, каждый ученый предлагает свою собственную систему, называя ее единственно верной. Так, американский исследователь Кеннет Либбрехт из Калифорнийского технологического института выделяет 35 типов снежинок; его коллега Укихиро Накайя — 41, а метеорологи Чожи Магоно и Чунг Ву-Ли — аж 81 тип снежных кристаллов.

Существует и более простая классификация — ее в 1951 году разработала комиссия снега и льда Международной ассоциации научной гидрологии. В ней всего 7 форм снежных кристаллов и 3 вида замороженных осадков. К «классическим» формам относятся пластинки (плоские шестиугольные призмы), звезды (плоские и тонкие снежинки с шестью лучами), столбики (полые внутри и похожие на карандаш), иглы (длинные и тонкие кристаллы), пространственные дендриты (объемные снежинки из нескольких кристаллов), увенчанные столбики (столбики, изменившие направление роста из-за каких-либо условий), неправильные кристаллы (образуется при повреждении снежинки — самый распространенный тип).

Утверждение, что «каждая снежинка уникальна», — миф

И раз уж мы заговорили об уникальности, пришла пора разрушить старый миф. Да, бытует мнение, что двух одинаковых снежинок не существует — все они уникальны и неповторимы. Но уже упомянутый Кеннет Либбрехт из Калифорнийского технологического института провел эксперимент и выяснил, что в условиях одинаковой температуры и влажности формируются абсолютно идентичные снежинки. А вот в природе они очень редки, и все из-за движения: во время падения на землю симметрия и очертания лучей меняются. Но даже в «натуральных» условиях удалось отыскать близнецов. Так, в 1988 году Нэнси Найт из Национального центра исследований атмосферы в Боулдере, штат Колорадо, при помощи микроскопа обнаружила две идентичные снежинки после шторма в Висконсине . Так что слухи об уникальности слишком преувеличены.

Снежинки всегда имеют шестиугольную форму

На ровную шестиугольную форму снежинок первым особое внимание обратил немецкий астроном Иоганн Кеплер , в 1611 году написавший научный трактат «О шестиугольных снежинках». Можете не верить нам и попробовать оспорить это утверждение, но так или иначе вы не найдете снежинок, у которых больше или меньше шести углов. Почему? Все дело в физике. Молекулы воды, из которых состоят снежинки, могут соединяться друг с другом только так, образуя шестиугольный ледяной кристалл.

В центре каждой снежинки — пылинка

В центре почти каждого снежного кристалла находится крошечная пылинка, которая может быть чем угодно, от вулканического пепла до частицы, прилетевшей из космоса. Когда вокруг этой пылинки формируется ледяной кристалл, его форма изменяется в зависимости от влажности, температуры воздуха и ветра; можно сказать, что вся история спуска снежинок с небес на землю отражена в их замысловатой форме.

Первая удачная фотография снежинки появилась в 1885 году

Самый первый снимок снежинки под микроскопом, на котором отчетливо видна ее структура, был сделан в 1885 году. Это заслуга принадлежит американцу Уилсону «Снежинке» Бентли (да, это его реальное прозвище). Поклоннику ледяных звезд понадобилось порядка 46 лет, чтобы заполучить заветный кадр. Всего же Бентли принадлежат более 5 000 уникальных снимков, которые и легли в основу утверждения о том, что в мире не существует двух одинаковых снежинок. Как это не печально, погубило Бентли его же хобби — он скончался от воспаления легких.

Существует снеговая гроза (и недавно она пронеслась по Москве)

Снеговая гроза — довольно редкое метеорологическое явление, во время которого вместо ливневого дождя выпадает ливневой снег, ледяной дождь или ледяная крупа. Некоторые ученые предполагают, что причиной таких зимних молний является сам снег: ледяные кристаллы сталкиваются в облаках и генерируют электричество. Случаи зимних гроз отмечаются в старинных русских летописях, а 19 января 2019 года снежная гроза наблюдалась в Москве.

Снег на самом деле прозрачный

Вот так. Снег на самом деле не имеет цвета. Он кажется нам белым потому, что именно этот цвет имеет солнечный свет. Снежинки состоят из ледяных кристаллов, поэтому, когда свет проходит сквозь них, он преломляется и отражается от каждого отдельного кристалла. Обратите внимание: на закате или восходе, когда лучи солнца имеют розовый оттенок, снег также становится розоватым.

Иногда с неба падает цветной снег

В подавляющем большинстве случаев снег выглядит белым. Но время от времени с небес обрушиваются цветные хлопья. Чаще всего подобное явление наблюдается в горных и приполярных областях Земли — здесь попадаются розовые и красные снега. Необычный оттенок объясняется наличием водоросли хламидомонады снежной. Она же ответственна за так называемый «арбузный снег» — розово-красный, с запахом арбуза. В 2006 году с этим явлением столкнулись жители американского штата Колорадо, причем они осмелились попробовать сугробы на вкус, которые оказались и впрямь похожими на арбузы. Правда, в итоге смельчаков ждала диарея, зато теперь они смогут рассказать внукам о своих невероятных приключениях. Время от времени выпадает снег желтого или черного цвета — как правило, виной тому пыль и грязь. 31 января 2007 года в окрестностях села Бутакова Знаменского района Омской области можно было лицезреть оранжевый снег, а пятью годами ранее, в 2002 году, из-за пыльных бурь и песчинок в цветные снежки могли играть жители Камчатки.

Существуют снежинки-рекордсмены

Ученые предполагают, что один кубический метр снега состоит из 350 миллионов снежинок. Обычно диаметр снежинки — около 5 мм, а вес — около 0,004 г. Но известно и о снежинке-рекордсмене. Суперснежинка упала на землю 28 января 1887 года в Форт-Кео (Монтана, США). Ее диаметр составлял около 38 см, однако подтвердить, реально ли существовал подобный монстр, никто не может — рассказ очевидцев зафиксирован лишь в научных журналах начала прошлого века. Впрочем, гигантов можно было наблюдать не только за границей: так, в апреле 1944 года в Москве зафиксировали снежинки диаметром около 10 см. Это, конечно, не так много, но тоже неплохой рекорд.

Снег хрустит при ходьбе, потому что мы ломаем кристаллы

Вот такой вот вандализм: основная причина появления хруста заключается в поломке кристаллов, причем характер хруста напрямую связан с температурой снега — чем холоднее, тем громче звук. К слову, о звуке: в Антарктиде твердый ровный снег с невероятной эффективностью отражает звуковые волны — некоторые исследователи говорят, что человеческие голоса слышно за километр. Ну а получить звук, похожий на хруст снега, помогает сжатие соли или сахара — до появления спецэффектов и всевозможных технологий этот прием использовали в театральных постановках и при озвучивании фильмов.

У некоторых людей снег вызывает ужас

И эти панические атаки никак не связаны с тем, что за ночь улицы замело снегом, а вы до сих не сменили летнюю резину. Хионофобия — это боязнь снега или метели, как правило, появляющаяся после неприятных инцидентов: обморожений, различных травм или аварий, имевших место в снежную погоду. Однако ученые установили, что чрезмерную тревогу во время сильного снегопада могут испытывать абсолютно все люди, а не только те, кто страдает от фобии. Например, это может проявляться в нежелании выходить на улицу. Ну серьезно, вы знаете много смельчаков, любящих гулять в метель?

Хионофобией дело не ограничивается: у народов, живущих за Полярным кругом, встречается пиблокто — истерический психоз, во время которого пациент может совершать иррациональные или опасные для себя и окружающих действия. Обычно страдают от недуга представительницы слабого пола, а к его симптомам относятся депрессия, копрография (поедание собственных экскрементов) и эхолалия — автоматическое повторение слов, услышанных в чужой речи. После наступления ремиссии больной забывает обо всем, что делал во время обострения. Да уж, не самое приятное заболевание.

В одном из городов США снег несколько дней был вне закона (потому что жители слишком устали от него)

Сиракьюс — город в центральной части американского штата Нью-Йорк, который может похвастаться не только тем, что в нем родился актер Том Круз , но и «антиснежным» законом, принятым несколько десятилетий назад. Этот город можно назвать самым заснеженным во всей стране — однажды рекордное количество снега в Сиракьюсе за зиму составило 488 см. Всему виной снежный эффект озер — «процесс образования кучево-дождевых облаков и выпадения из них осадков, связанный со смешением холодного сухого континентального воздуха с теплым влажным морским воздухом». Ну а возле Сиракьюса расплескалось множество небольших водоемов и Онтарио, относящееся к системе Великих озер. Так или иначе, в 1992 году после рекордного зимнего снегопада городской совет решил поддержать утомленное снегом население и объявил, что с 30 марта по 24 декабря того же года снег будет под запретом. Как вы понимаете, закон никак не повлиял на осадки (интересно, каким образом снегу передали копию постановления?), но люди хоть немного приободрились.

Больше всего снега за один день обрушилось на итальянский городок

От снега страдает не только американский Сиракьюс. Главной жертвой метелей признан городок Капракотта на юге Италии. В марте 2015 года населенный пункт, а котором проживает всего около 1 000 человек, за 18 часов покрыл слой снега, высота которого достигала практически 2,5 метров. И это абсолютный рекорд по количеству снега, выпавшего за один день.

В Японии открыт музей снежинок

Если вы вдруг соскучитесь по снегу, покупайте билеты в Японию. Здесь на острове Хоккайдо открыт Музей снежинок, названный в честь изучавшего их физика Накая Укитиро. Залы паноптикума оборудованы в снежных пещерах, и, помимо просмотра экспонатов, связанных со снегом, в музее частенько можно насладиться выступлениями известных артистов.

Существует Всемирный день снега

Если вы не любите снег, то вам точно не понять этот праздник! Всемирный день снега ежегодно отмечается в предпоследнее воскресенье января. В этот день в разных городах мира организуются снежные фестивали, призванные повеселить взрослых и детей. Ну а если в вашем городе ничего интересного не происходит, можете развлечь себя самостоятельно. Например, попытаться построить гигантского снеговика. Кстати, о снежных скульптурах…

Самые масштабные фигуры из снега размером с многоэтажные дома

Да, размеры снежных изваяний и впрямь впечатляют. Лидер по числу фигур-рекордсменов — город Вефиль в штате Мэн. В 1999 году его жители соорудили из снега фигуру мужчины — ее высота достигала порядка 30 метров. Спустя почти десять лет, в 2008 году, жители Вефиля вновь решили побить рекорд: на этот раз им удалось создать Olympia SnowWoman — самую высокую в мире снежную женщину. Только вообразите: рост этой дамы составил около 37 метров, а на ее строительство ушло почти 6 тонн снега. Скульптура еще долго радовала своим видом жителей города и его гостей: она продержалась аж до 30 июля.

В том же 2008 году был установлен еще один рекорд, но на этот раз в Китае: в городе Харбин, самом холодном месте во всей стране, где зимняя температура воздуха то и дело опускается до -35°C, в рамках ежегодного фестиваля «Лед и снег» была создана крупнейшая в мире скульптурная композиция «Романтические чувства». Ее высота составила 34,5 метра, а длина — 197 метров. Трудились над изваянием 60 скульпторов из 40 стран мира.

Но из снега возводят не только скульптуры: в польском парке развлечений «Snowlandia Zakopane» (город Закопане) открыт самый масштабный снежный лабиринт, построенный из того, что раньше было сугробами. Его площадь составляет 2 500 квадратных метров, и у него действительно внушительные стены высотой в 2 метра.

В самом масштабном снежном побоище приняли участие несколько тысяч человек

Но не все любят строить фигуры — некоторым милее зимние игры, например знакомые с детства снежки. В самой масштабной снежной баталии приняли участие 7 681 человек. Происходило это действо в рамках Showa Shinzan — международного чемпионата мира по юкигассену. Юкигассен — вовсе не ругательство, а игра, аналогичная нашим снежкам, появившаяся в 1988 году в Японии. Рекордный бой состоялся 31 января 2016 года в Саскатуне, Канада.

В одном языке существуют 180 слов для обозначения снега

Раньше считалось, что абсолютными рекордсменами по числу слов в языке, используемых для обозначения снега и льда, являются эскимосы, но не так давно выяснилось, что это не так. В настоящее время пальма первенства перешла к скандинавскому племени саамы. Их язык содержит около 180 слов, обозначающих упомянутые атмосферные явления.