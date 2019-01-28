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12 вопросов на определение уровня интеллекта 

Рамблер 2 часа назад
Вы относите себя к умным людям? Сейчас у вас будет возможность проверить это. Всего 12 вопросов из самых разных областей знаний покажут, насколько вы умны для своего возраста. Выбирайте один ответ из нескольких предложенных в видео вариантов и размышляйте не более 15 секунд. А в конце ролика вы узнаете кое-что любопытное о полученном результате.
1. Почему дует ветер?
2. Решите простую математическую задачку. У Васи 20 конфет, а у Пети — на 10% меньше. Сколько у него конфет?
3. Назовите столицу Венгрии.
4. Проанализируйте словосочетания: «более пятиста человек», «несколько полотенец», «подписанные договоры». Какое из них неверное?
5. Из чего состоят облака?
6. Сколько сторон у куба?
7. Что такое картофель?
8. Сколько дециметров в 0,1 километра?
9. Как называется предмет в субмарине, благодаря которому видно, что происходит над поверхностью воды?
10. Почему при болезни растет температура?
11. Какой химический элемент имеет обозначение Ag?
12. Какой композитор написал цикл «Времена года»?
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