12 вопросов на определение уровня интеллекта

Вы относите себя к умным людям? Сейчас у вас будет возможность проверить это. Всего 12 вопросов из самых разных областей знаний покажут, насколько вы умны для своего возраста. Выбирайте один ответ из нескольких предложенных в видео вариантов и размышляйте не более 15 секунд. А в конце ролика вы узнаете кое-что любопытное о полученном результате.

1. Почему дует ветер?

2. Решите простую математическую задачку. У Васи 20 конфет, а у Пети — на 10% меньше. Сколько у него конфет?

3. Назовите столицу Венгрии.

4. Проанализируйте словосочетания: «более пятиста человек», «несколько полотенец», «подписанные договоры». Какое из них неверное?

5. Из чего состоят облака?

6. Сколько сторон у куба?

7. Что такое картофель?

8. Сколько дециметров в 0,1 километра?

9. Как называется предмет в субмарине, благодаря которому видно, что происходит над поверхностью воды?

10. Почему при болезни растет температура?

11. Какой химический элемент имеет обозначение Ag?

12. Какой композитор написал цикл «Времена года»?