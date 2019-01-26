Вскрытие гробницы Тамерлана: самые шокирующие факты

Разрывать и вскрывать могилы, тревожа останки почивших людей, запрещают своим последователям большинство религий и вероучений. Тем не менее, накануне Великой Отечественной войны усыпальница Тамерлана и его потомков, располагавшаяся в Самарканде, была вскрыта. Сделали это советские ученые, будучи убежденными атеистами. Они проигнорировали многочисленные предупреждения местных жителей, что нельзя беспокоить останки легендарного завоевателя, покоящиеся в мавзолее Гур-Эмир.

Железный хромой

Тимур ибн Тарагай Барлас (Тимур сын Тарагая из монгольского рода Барлас) родился в 1336 году в узбекском городе Кеш. Несмотря на все попытки причислить его к потомкам Чингисхана, предпринимавшиеся и при жизни, и после смерти полководца, Тамерлан по рождению не был правителем. Но он сумел создать собственную империю и основать династию, благодаря своему таланту военачальника и стратегическому мышлению. Вся жизнь Тамерлана — это череда успешных завоевательных походов. Монголия, Туркестан, Хорезм, Персия, Закавказье, Османская империя, Золотая Орда и Индия — все эти земли и страны признавали поражение друг за другом. Даже умер великий полководец во время военного похода, когда направлялся с войсками в Китай. Случилось это в 1405 году на территории современного Казахстана. Имя «Тимур» (Темир — в другой транскрипции) переводится с тюркского языка как «железный». А его прозвище «аксак» значит «хромой». Многие средневековые персидские летописцы называли завоевателя «Тимур Ланк (Ленг)», просто переводя тюркское слово «аксак» на свой язык, в котором ланк — это хромой. Европейские историки, ориентируясь на рукописные труды персов, стали называть великого полководца Тамерланом, слегка исказив его имя на свой манер.

Он был рыжим

Выдающийся советский антрополог Михаил Михайлович Герасимов в своей научной работе «Портреты исторических лиц» (Москва, 1965 год издания) привел реконструкцию внешнего облика Тамерлана, полученную в результате анализа останков великого завоевателя. Выяснилось, что Тимур при жизни являлся высоким, физически крепким мужчиной, не склонным к полноте. Его волосы рыже-каштанового цвета с небольшой проседью были средней длины, полководец также носил густую клиновидную бороду и длинные усы. Поскольку у большинства историков сложилось определенное представление о Тамерлане как о типичном представителе монголоидной расы, в научной литературе даже высказывались предположения, что полководец красил свои волосы хной, как заправская модница того времени. Но М. М. Герасимов опроверг эти версии, ссылаясь на научные данные. Кстати, в ходе исследования останков получило подтверждение и прозвище Тимура. Выяснилось, что у него была застарелая травма коленной чашечки, полученная еще в молодости. То есть, этот человек действительно прихрамывал при ходьбе.

Предостережение завоевателя

Исследовательница таинственных загадок прошлого Ирина Анатольевна Рудычева в книге «Великие завоеватели» (Харьков, 2013 год издания) привела легенду, хорошо известную жителям Узбекистана. Она гласит, что находясь при смерти сам Тамерлан сказал своим близким: «Не нарушайте покой моей могилы, ибо того, кто меня побеспокоит, ожидает судьба, которая страшнее, чем я». В самаркандском мавзолее Гур-Эмир, где покоились останки правителя и его потомков, по свидетельствам некоторых очевидцев, была высечена надпись: «Всякий, кто нарушит мой покой в этой жизни или в следующей, будет подвергнут страданиям и погибнет». Люди верили, что вскрывать могилу Тамерлана нельзя ни в коем случае, ведь это грозит всему миру огромными бедами и страшными битвами. Удивительно, но останки великого полководца были извлечены из гробницы накануне Великой Отечественной войны, что дало суеверным людям повод логически связывать эти два события.

Потомок волка?

Внук Тимура по имени Мирзо Улугбек (1394-1449 гг.) был не только политическим деятелем, но и известным ученым. Желая почтить память знаменитого дедушки, он установил в гробнице покойного нефритовый камень, привезенный из Китая, с надписью на арабском языке: «Это гробница великого султана, милостивого хакана эмира Тимура Гургана, сына эмира Тарагая…». Далее шло перечисление предков Тамерлана по мужской линии вплоть до девятого колена. Большинство исследователей считают эту генеалогию вымышленной, поскольку в ней имелся общий предок с Чингисханом. Скорее всего, Улугбек хотел утвердить в народе мнение, что представители династии Тимуридов являются потомками сразу двух уважаемых монгольских родов. Кроме того, надгробная надпись указывала, что один из пращуров Тамерлана, которого звали Тумнай-хан, был сыном благочестивой Аланкувы и некого волка, который принял облик человека. Традиция обожествлять правителей, называя их потомками мистических созданий, вероятно, восходит своими корнями к древним верованиям в тотемных предков.

Звуки из могилы

М. М. Герасимов не был первым ученым, желавшим исследовать останки Тамерлана. Достоверно известно, что в 1926 году историк-востоковед Михаил Евгеньевич Массон обращался к правительству СССР с просьбой разрешить ему вскрыть гробницу великого завоевателя. Научного работника заинтересовали таинственные звуки, раздававшиеся из могилы военачальника. Но советские власти поначалу мало интересовались археологическими изысканиями, и только в 1941 году группе ученых разрешили вскрыть гробницу. Примечательно, что М. Е. Массон отказался присоединиться к команде М. М. Герасимова. Видимо, за прошедшие годы он узнал нечто, охладившее его исследовательский пыл.

Сталин и Тамерлан

Известно, что санкцию на изучение останков Тамерлана дал лично Иосиф Сталин, у которого было особое отношение к легендарному завоевателю. По указанию «вождя всех народов» школьные учебники истории СССР даже называли этого средневекового военачальника «избавителем Руси от татаро-монгольского ига». Имелось в виду, вероятно, военное противостояние Тимура с правителем Золотой Орды ханом Тохтамышем, в столкновениях с которым хромой полководец дважды оказывался победителем. Сталин не мог не заметить свое сходство с Тамерланом:

оба родились в простых семьях и распространили свою власть на огромные территории;

оба отличались незаурядным стратегическим мышлением;

имя одного означает «железный», псевдоним другого тоже связан с металлом;

оба прихрамывали во время ходьбы (у Сталина на ноге были сросшиеся пальцы);

оба жестоко подавляли любое неподчинение.

Не исключено, что «вождь всех народов» надеялся: ученые найдут какие-нибудь артефакты в гробнице Тамерлана, дарующие их обладателю невиданное могущество.

Мощное магнитное поле

Как указано в отчетах экспедиции М. М. Герасимова, 19 июня 1941 года, когда ученые готовились к вскрытию могилы Тамерлана, научные приборы зафиксировали в усыпальнице «чрезвычайно сильное магнитное поле». Кроме того, в народе поговаривали о свечении, которое исходило из мавзолея Гур-Эмир в темное время суток.

Надир-шах и землетрясение

Археологи обнаружили над гробом Тамерлана сразу три могильные плиты. Причем, верхняя и нижняя были мраморными, а средняя — из нефрита. И она была расколота на две части. Причину такого состояния плиты персидские летописи связывают с необдуманным поступком, который в 1747 году совершил иранский полководец Надир-шах Афшар. Он приказал снять с могилы Тамерлана знаменитую нефритовую плиту, вывезенную Улугбеком из Китая, и доставить в город Мешхед. Правитель Ирана планировал использовать ценный камень в строительстве одного из зданий своего дворца. Но внезапно передумал. Одни источники утверждают, что причиной тому был сон, предостерегающий Надир-шаха. Другие персидские летописцы упоминают страшное землетрясение, которое случилось в Иране вскоре после доставки туда нефритового могильного камня, который раскололся на части в ходе транспортировки. Так или иначе, а плиту по указанию Надир-шаха вернули на место — в мавзолей Гур-Эмир. Сам иранский полководец вскоре был убит заговорщиками.

Три мудреца

Узбекский фронтовик и деятель кино Малик Каюмович Каюмов (1911-2010 гг.) в документальном фильме «Проклятие Тамерлана» (режиссер Александр Фетисов , 2004 год выхода) рассказал о своем участии в научной экспедиции. Будучи оператором, он фиксировал на пленку работу ученых в мавзолее Гур-Эмир, создавая кинохронику исторического открытия. Малик Каюмович поведал о трех почтенных старцах, подошедших к нему в местной чайхане. Они раскрыли перед оператором старинную книгу, в которой было написано: «Кто вскроет могилу Тамерлана — выпустит на волю духа войны. И будет бойня такая кровавая и страшная, какой мир не видел во веки вечные…». Удивленный М. К. Каюмов сообщил об этом предостережении ученым, но они не обратили на него особого внимания точно так же, как проигнорировали слова других людей, пытавшихся отговорить М. М. Герасимова и его команду от вскрытия могилы.

Жуков и Сталин поверили

Попав на фронт, Малик Каюмов постоянно думал, что начало Великой Отечественной войны как-то связано с потревоженными останками Тамерлана. В октябре 1942 года кинооператор даже добился встречи с Георгием Константиновичем Жуковым и рассказал о предостережении трех старцев. Советский полководец доложил обо всем Сталину, и верховный главнокомандующий приказал захоронить останки Тамерлана с соблюдением всех необходимых мусульманских обрядов, что и было сделано в ноябре 1942 года. На повторное погребение великого завоевателя и его потомков советское правительство даже выделило 1 миллион рублей. По странному стечению обстоятельств, вскоре произошел перелом в ходе Сталинградской битвы, и Красная армия начала свой победный путь к Берлину.

Нострадамус о Тамерлане

Примечательно, что о вскрытии могилы некого восточного правителя, повлекшем кровопролитную войну, писал и великий французский предсказатель Мишель де Нотрдам (1503-1566 гг.). В книге «50 знаменитых прорицателей и ясновидящих» (2008 год издания) писательница Валентина Марковна Скляренко привела следующий катрен Нострадамуса, относящийся к ХХ веку:

«Закройте, закройте Восток, двери Востока, Ибо с Запада движется черная тень. Кости открытой гробницы угрожают миру заразой, Пройдет два года, и откатится эта чума… Польются германцы кровавою лавой, Но все же не им судьбы мира вершить».

Как видно, предсказал Нострадамус и поражение гитлеровской Германии.