Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Зачем человеку нужна лень 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из мультсериала "Флинстоуны"
Если коротко, то для экономии сил.
Навязываемая людям суть лени слишком однобока. Считается, что это плохое качество, а человек, который часто ленится, просто обязан с этим бороться всеми силами. Ничего удивительного в этом нет, ведь с коммерческой точки зрения активный образ жизни — двигатель прогресса и бизнеса. Однако из-за того, что пропаганда активности слишком сильна, у людей, которые вовсю стараются не лениться, возникает хроническая усталость и даже развивается депрессия.
По одной из версий, лень необходима, поскольку сигнализирует о том, что человеку нужен отдых, как физический, так и ментальный. Этот так называемый сигнал сохранился у человека от предков, он предотвращал у них неоправданную трату энергетических ресурсов.
Согласно другой версии, лень — выражение внутриличностного конфликта. Человек лениться делать то, что ему делать не хочется. Так, например, студент откладывает изнурительную подготовку к экзаменам, но с удовольствием тратит эти же силы на прогулку или любимый спорт.
Комментарии
Истории
Читайте также
Видео
Явления, которые пока не удалось понять ученым
Безумный мир
15 заблуждений, в которые многие верят
Истории
08:03
Детективные загадки на смекалку
Истории
Как песня «Что такое осень» чуть не погубила ДДТ
Люди
01:00
Знаменитую «волну-убийцу» воссоздали в лаборатории
Истории
00:53
Кот, который учится чирикать с птицами
Безумный мир
00:15
Казахский язык, похожий на звук мотора при -40
Безумный мир Люди
00:48
Осьминог устроил игру в прятки с дайвером
Безумный мир Люди
00:18
Сосед замаскировался, но потерял бдительность
Безумный мир
01:55
Редкое существо попало на видео
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение