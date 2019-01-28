Самые знаменитые ограбления музеев в истории

Вчера в Третьяковской галерее украли картину Куинджи «Ай-Петри. Крым». Неизвестный мужчина переоделся в сотрудника музея, вынул картину из рамки и ушел. Правда, подозреваемого уже нашли. По этому случаю мы вспомнили самые громкие музейные кражи, некоторые из которых так и оказались нераскрытыми.

Музей Изабеллы Стюарт Гарднер (Бостон)

18 марта 1990 года случилось одно из самых величайших ограблений музеев в истории, которое не раскрыто до сих пор. Поздней ночью, когда весь город отмечал День святого Патрика, двое мужчин пробрались в хранилище под видом полицейских, чтобы якобы разрешить конфликт, возникший во внутреннем дворе. Затем они связали двух охранников и заклеили им рот скотчем, а после этого вынесли 13 полотен, общая сумма которых составила более 500 миллионов долларов.

Кюнстхал (Роттердам)

В 2013 году в этот музей проникли несколько грабителей. Злоумышленники зашли с черного входа, а уже через 3 минуты вынесли картины на сумму 24 миллиона долларов. Преступление не раскрыли, но через некоторое время один из его участников сам сдался властям. Сейчас он судится с музеем за то, что тот не обеспечил надлежащую охрану произведениям искусства. Украденные картины так и не нашли, мать преступника призналась, что сожгла их, чтобы спасти сына.

Лувр (Париж)

Знаменитую «Мону Лизу» крали всего один раз в 1911 году. Итальянец Винченцо Перуджа несколько лет проработал сотрудником музея, чтобы узнать секреты его работы и ритуалы сотрудников. Однажды он остался в Лувре после его закрытия, а с утра просто вынес картину под одеждой. Его поймали, когда он пытался продать полотно в Италии, и арестовали на 12 месяцев.

Музей Винсента Ван Гога (Амстердам)

В декабре 2002 года двое мужчин пробрались на крышу музея по лестнице. Им удалось остаться незамеченными, поэтому после того, как сработала сигнализация, у них было время на побег. Они украли две картины, общая сумма которых составила 30 миллионов долларов, всего за несколько минут. Через два года подозреваемые в преступлении были арестованы, но полотна так и не нашли. Музей до сих пор предлагает вознаграждение 100 000 евро тому, кто вернет их в коллекцию.