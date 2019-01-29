Семья выиграла в лотерею 26 миллионов благодаря математике

Джерри и Мардж Селби жили в маленьком городке в штате Мичиган. Супруги управляли небольшим магазинчиком и радовались своей спокойной и замеренной жизни, пока муж математик не рассчитал, как выигрывать каждую лотерею.

За 9 лет они заработали 26 миллионов долларов и теперь могут обеспечить себя, детей и внуков.

Как сообщил Джерри, в 2003 году он увидел новую лотерею. Прочитав правила, он за несколько минут вычислил, как выигрывать деньги снова и снова.

Суть розыгрыша заключалась в том, что, если ни у кого из участников не совпадали все шесть цифр, победителя выбирали из тех, кому попадались пять, четыре и три цифры. Математик посчитал, что, если купить 57 билетов за 1100 долларов, из них 18 или 19 окажутся с тремя совпадающими номерами, а один — с четырьмя. Таким образом, он сможет заработать в два раза больше, чем потратит.

Уже через несколько месяцев пара стала тратить сотни тысяч долларов на лотерею, а потом у них появился свой клуб единомышленников. К 2005 году в их компании уже было 25 человек. Но в их штате неожиданно закрыли розыгрыш.

Джерри и Мардж не унывали. Шесть лет подряд они ездили в соседний Висконсин, снимали номера в отеле, где по 10 часов сортировали билеты.

Их разоблачили журналисты, которым сообщили, что в двух точках штата лотереи скупаются в невероятных объемах. К этому времени они успели заработать уже 26 миллионов.