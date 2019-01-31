Откуда появился миф о создании водки Менделеевым

Вокруг российского ученого Дмитрия Менделеева ходит много мифов, но один из самых популярных приписывает ему изобретение идеального состава русской водки.

Послужило этому мифу диссертация, которую ученый выпустил 154 года назад. 31 января 1865 года Дмитрий Менделеев защитил диссертацию по теме "О соединении спирта с водою". Многие утверждают, что именно там он вывел идеальную формулу водки, а именно предложил содержание спирта в водке 40 градусов для комфортного употребления.

Во всей диссертации есть только одна глава, где Менделеев пишет об определении удельного веса спиртоводных растворов максимально близких к "идеальной". Четвертая глава посвящена определению "наибольшего сжатия, происходящего при взаимном растворении безводного спирта и воды", где рассматривается концентрация спирта от 55% до 40%.

В этой главе Менделеев приходит к заключению, что наибольшему сжатию отвечает раствор с концентрацией спирта около 46% (по весу). В народе же говорят о формуле с 40% содержанием спирта, хотя в диссертации об этом нет ни слова.

Директор музея-архива Менделеева при СпбГУ, ученый Игорь Дмитриев утверждает, что Менделеев больше отдавал предпочтение вину, а водку вовсе не любил и не проявлял к ней интереса. Менделеев как-то говорил: «На своем веку никогда водки не пил и даже вкус ее знаю очень мало».

Стоит отметить, что впервые в 1843 году российское правительство само установило необходимый порог для водки — а именно 40 градусов. В 1894 году появилась первая запатентованная 40-градусная водка — «Московская особая».

Кстати, официальный термин «водка» в первый раз можно найти в указе от 4 августа 1683 года "О взыскании пошлин с вывозимых из-за моря разных вин и водок ефимками, а с сахару деньгами, по прежним указам".