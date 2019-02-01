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Какие русские фамилии произошли от имени Иуда 

Кириллица 4 часа назад
Фото: Кириллица
В православной традиции имя Иуда неразрывно связано с самым страшным предательством в истории человечества. Поэтому имя Иуда не только не популярно, но и носит в России нарицательный характер.
Это имя стало символом лживости, непостоянства человеческой природы и продажности. В католической Испании до сих пор есть законодательный запрет на имя Иуда — детей нельзя называть этим именем. Не называют испанцы детей и именем Каин, ведь этот библейский персонаж навсегда связан в представлении людей с первым убийством. Однако у других европейцев такого запрета нет.

Апостол Иуда Фаддей

В Евангелии есть ещё один герой, который носит имя Иуда — это брат Христа, сын Святого Иосифа, другой апостол Иуда, называемый Фаддеем.
В отличие от Искариота он остался верен Христу и после Его вознесения проповедовал в Иудее, затем в Галилее, в Сирии, в Идумее и Самарии. Своё соборное послание, которое содержало догмат о Святой Троице, он писал уже из Персии. В послании апостол учил людей спасаться не только верой, но и добрыми делами, служением ближнему и просил блюсти веру в Христа от еретиков.
Апостол Иуда Фаддей прожил долгую посвященную Господу жизнь и был убит в армянском городе Арате, когда ему было уже 80 лет — язычники распяли старого человека на кресте и расстреляли из луков.

Иуда — родоначальник колена

Распространению имени Иуда в Европе ещё до Христа способствовали иудеи, у которых имя Иуда (Иеhуда) было распространенным, причем, существовал и его женский вариант — Иегудит (Иеhудит, Иегудифь). Это ветхозаветное имя встречается ещё в Книге Бытия (29:35): «…и зачала ещё, и родила сына, и сказала: на сей раз восхвалю Иегову, поэтому нарекла ему имя Иегуда», где уже из текста понятно, что имя Иуда означает «хвалящий Господа».
Популярность этого имени, которая не исчезала с веками, объяснялась ещё и ветхозаветными пророчествами, согласно которым Спаситель мира, Мессия должен был появиться «от колена Давидова», то есть быть прямым потомком царя Давида, который в свою очередь, исходил из рода Иуды — четвертого сына праотца Иакова, имевшего 12 сыновей, от которых произошли все еврейские колена (роды).
От имени родоначальника Иуды было названо и одно из еврейских государств — Иудея. От этого имени иудеями был назван и сам еврейский народ, и его вера (иудаизм).

Рим и иудеи — история непростых отношений

Известно, что еврейский народ во времена Христа уже жил по всей Римской империи, но сложно назвать дату, когда евреи впервые появились в Европе. Однако доподлинно известно, что в середине II века до н.э. в Рим приехало посольство еврейского вождя Иуды Маккавея, который хотел завязать дипломатические отношения с Римом, чтобы обезопасить своё государство.
Произошло это вскоре после того, как евреи победили Селевкидов в битве при Адасе, и, очевидно, Маккавей хотел расширить влияние евреев ещё дальше.
Посольство Иуды Маккавея было принято римским Сенатом, и с евреями был заключён договор о мире и союзнических отношениях. Этот договор был вырезан на меди и хранился в Капитолии, а второй его экземпляр отправили в Иудею.
Позже в Риме на берегу реки Тибр образовалось еврейское поселение, которое пополнялось то торговцами, то пленниками, которых римляне приводили из завоёванных им городов.
Спустя сто лет после посольства Маккавея евреи стали играть в Риме значительную роль — они вели торговлю с Палестиной, платили налоги и даже помогли Гаю Юлию Цезарю в борьбе с политическим соперником — Помпеем, после чего император Рима разрешил им публично проводить религиозные обряды.
Впрочем, власти Рима не всегда относились к ним милостиво — при императоре Тиберии евреи были выселены из Рима, но вскоре им разрешили возвратиться. Некоторое количество иудеев покинуло Рим и в I веке н.э — это произошло из-за религиозных споров.
В 61 году, когда в Рим с проповедью Христа вступил апостол Павел, который являлся гражданином Рима, он нашел там большую иудейскую общину, многие из членов которой выслушали его проповеди и обратились в христианство.
Среди еврейских историков существует мнение, что император Нерон, отличавшийся особой жестокостью по отношению к христианам, был единственным императором Рима, который стал иудеем, однако это предположение не подвержено документально.
После Нерона последовало жестокое завоевание Иудеи Римом при императорах Тите и Веспасиане.
Следующее распространение евреев по Европе совпало с правлением императора Константина, впрочем, им было запрещено делать некоторые вещи — заниматься работорговлей, обрезать рабов и жениться на христианках. При императоре Гонории евреям разрешили не нести общественные повинности, а к V веку они пользовались уважением самого папы Римского Гелассия, у которого в близких друзьях числился иудей Телезин.

Распространение имени Иуда

Разумеется, все это время евреи не оставляли своих традиций, и среди них по-прежнему было много Иуд и Иегудит. Имя это со временем проникало и в христианство, по разному трансформируясь в разных европейских языках. В европейских странах до сих пор существует имя Юдифь, на английском это женское имя звучит как Джудит, на немецком и польском языках имя стало звучать как Эдит или Эдита.
В России от имени Иуда произошло несколько фамилий, например, Юдов, Юдашкин, Юденич, Юдасин, Юданов, Юдинцев. Юдкин, Юдин. Изредка в честь апостола Иуды Фаддея называли и детей: это имя носил отец героя Первой мировой войны генерала от артиллерии Николая Иудовича Иванова, отец советского писателя Еремея Иудовича Парнова и отец знаменитого советского учёного-зоотехника Михаила Иудовича Дьяконова.
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