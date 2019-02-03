Что такое слепое пятно в глазу

Слепое пятно — область на сетчатке глаза, которая не воспринимает свет. Это то место оболочки, где зрительный нерв входит в глазное яблоко и еще не разделяется на мелкие разветвления, снабженные элементами, чувствительными к свету.

Такие зоны есть в каждом глазу человека (и всех зрячих хордовых животных), но поскольку находятся они в разных местах, то есть симметрично, никакого влияния на зрение не оказывают. Кроме того, мозг корректирует воспринимаемое изображение, подключая воображение. Именно поэтому чтобы обнаружить слепое пятно, необходимо приложить определенные усилия.

Однако не стоит думать, что слепое пятно нашего поля зрения незначительно. Так, если вы смотрите одним глазом на дом с расстояния 10 метров, то из-за слепого пятна не видите части его фасада размером с окно.

Итак, предлагаем найти у себя слепое пятно:

Закройте правый глаз и посмотрите на рисунок внизу. Смотрите левым глазом на крест в кружке справа. Медленно приближайтесь к экрану. Обратите внимание, что левый крест на определенном расстоянии будет исчезать из поля зрения. Это и есть слепое пятно.

Открытые источники

Кстати, в 1668 году известный физик Эдм Мариотт забавлял приблизительно таким же образом придворных Людовика XIV. Он ставил двух вельмож друг напротив друга на определенном расстоянии и просил пристально глядеть в одну точку сбоку, тогда каждому из них казалось, что у другого нет головы.