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Почему в 1950-х годах СССР остался без интернета 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
В 1959 году полковник Анатолий Китов направил на имя Никиты Хрущева научно-техническое предложение — проект создания прообраза современного Интернета. Если бы эта идея была воплощена в жизнь, то Интернет появился бы в СССР на 10 лет раньше, чем в США.

ЭВМ — это будущее!

Все началось в 1951 году, когда молодой Анатолий Китов прочел труды американского ученого Норберта Винера и сделал для себя вывод, что электронно-вычислительные машины в будущем будут играть огромную роль в жизни человека. И это при том, что тогда многие считали ЭВМ ничем иным, как самым обыкновенным калькулятором, который, кроме как выполнять математические вычисления, ни на что другое не годится.
В 1952 году Китов защитил самую первую в Советском Союзе диссертацию по программированию движения военных ракет, а в 1954 году под его руководством впервые в СССР был создан вычислительный центр Министерства обороны.

Вон из партии!

В 1959 году Анатолий Китов выдвинул предложение организовать единую общественную систему вычислительных центров, чтобы большинство ЭВМ были связаны между собой. Однако идея создания всесоюзной сети, казалась в то время чем-то из ряда вон выходящим. Китов искренне верил в то, что, собрав необходимые данные со всех уголков страны, можно будет сформировать уникальную систему управления экономикой. Хрущев отнесся к выкладкам новатора довольно скептически. Но Китов не успокоился и вскоре представил на суд Никиты Сергеевича новый проект на ту же тему под названием «Красная книга».
Для обсуждения предложения Китова созвали комиссию. В те годы вычислительные машины уже использовались для обороны страны, но чтобы заменить непререкаемый авторитет партийных чиновников электронными мозгами — это, конечно, было немыслимо. Проект отклонили. Самого Китова выгнали из партии и уволили с работы с формулировкой «без последующего права занимать руководящие посты».

Интернет достался США

Удивительно, но полковник не успокоился. Он продолжил научную деятельность, писал книги и даже защитил докторскую диссертацию. Как и у всякого гения, у Китова вскоре нашлись последователи. Одним из них и стал академик Виктор Глушков. Именно он на заре 1960-х годов начал работу над проектом ОГАС (Общегосударственная автоматизированная система). По понятным причинам в первую очередь Глушков ратовал за необходимость снабжения электронными машинами всех предприятий Союза, и в некоторой степени ему даже кое-что удалось сделать в этом направлении. Однако сама идея ОГАС снова не вызвала восторженных откликов. Долгих 12 лет Виктор Глушков пытался достучаться до чиновников. В 1982 году его не стало.
Через 10 лет после того, как Анатолий Китов впервые обратился к Хрущеву, то есть в 1969 году, в США под руководством министерства обороны была запущена система «Арпанет» — прародитель современной компьютерной сети.
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