Правда ли, что автомат Калашникова придумал немец

Здесь спрашивают, правда ли, что автомат Калашникова придумал немец. Существует версия, что прототипом автомата Калашникова стала немецкая штурмовая винтовка StG 44, применявшаяся войсками вермахта в конце Второй мировой войны. А непосредственными разработчиками знаменитого «калаша» якобы была группа немецких оружейников во главе с Хуго Шмайссером. Так что же, наш АК действительно изобретен немцем?

Как две капли воды

Именно схожесть этих двух образцов оружия сторонники немецкой версии происхождения АК приводят в качестве одного из аргументов. Действительно, автоматы очень похожи, но это вполне объяснимо применением газоотводного двигателя, из-за которого мушка, ствол, газоотводная трубка могли иметь только такие очертания и конструкцию. Сам же газоотводный двигатель принципиальной новинкой на тот момент не являлся и применялся ранее в конструкции советской винтовки АВС-36 и пулемета Дегтярева образца 1927 года. Говорить о заимствовании и тем более о плагиате не позволяет тот факт, что, кроме дизайна, больше схожести у автоматов не имеется: конструктивно они совершенно различны.

Иностранный специалист

Еще одним подтверждением гипотезы называется тот факт, что Хуго Шмайссер в 1946 году работал в Ижевске, куда он принудительно был вывезен из Германии в 1946-м. В том же году был представлен и первый испытательный образец АК. Это действительно так, но есть один нюанс — группа немецких оружейников (куда, помимо Шмайссера, входили Бранитцке, Шинк и Вернер Грунер) не пересекалась с группой советских конструкторов, руководимой М. Калашниковым. Последние в то время работали не в Ижевске, а в находящемся от него за 1000 км Коврове.

Кроме того, насколько можно судить по воспоминаниям и сохранившимся документам, сфера работы немецких оружейников была достаточно узкой. Они трудились над усовершенствованием метода холодной штамповки. Для советской промышленности он не был новинкой и применялся в конструкции ППШ и ППС-43. Но в ходе боевой эксплуатации выявились определенные проблемы, связанные с низким качеством штампованных деталей. Задача их устранения и была возложена на немецких специалистов.

Плагиат или нет

Так можно ли считать автомат Калашникова украденным или заимствованным? Достаточных оснований для этого попросту нет. Внешняя похожесть сама по себе ни о чем не говорит, так как обусловлена схожестью концепции и назначения. Что касается дизайна, то и у АК, и у StG 44 можно найти немало элементов, схожих с другим оружием, так как оба автомата не имели в конструкции ничего принципиально нового, а были созданы с использованием наработок, существовавших до Второй мировой войны.