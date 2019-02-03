Здесь спрашивают, правда ли, что автомат Калашникова придумал немец. Существует версия, что прототипом автомата Калашникова стала немецкая штурмовая винтовка StG 44, применявшаяся войсками вермахта в конце Второй мировой войны. А непосредственными разработчиками знаменитого «калаша» якобы была группа немецких оружейников во главе с Хуго Шмайссером. Так что же, наш АК действительно изобретен немцем?
Как две капли воды
Именно схожесть этих двух образцов оружия сторонники немецкой версии происхождения АК приводят в качестве одного из аргументов. Действительно, автоматы очень похожи, но это вполне объяснимо применением газоотводного двигателя, из-за которого мушка, ствол, газоотводная трубка могли иметь только такие очертания и конструкцию. Сам же газоотводный двигатель принципиальной новинкой на тот момент не являлся и применялся ранее в конструкции советской винтовки АВС-36 и пулемета Дегтярева образца 1927 года. Говорить о заимствовании и тем более о плагиате не позволяет тот факт, что, кроме дизайна, больше схожести у автоматов не имеется: конструктивно они совершенно различны.
Иностранный специалист
Еще одним подтверждением гипотезы называется тот факт, что Хуго Шмайссер в 1946 году работал в Ижевске, куда он принудительно был вывезен из Германии в 1946-м. В том же году был представлен и первый испытательный образец АК. Это действительно так, но есть один нюанс — группа немецких оружейников (куда, помимо Шмайссера, входили Бранитцке, Шинк и Вернер Грунер) не пересекалась с группой советских конструкторов, руководимой М. Калашниковым. Последние в то время работали не в Ижевске, а в находящемся от него за 1000 км Коврове.
Кроме того, насколько можно судить по воспоминаниям и сохранившимся документам, сфера работы немецких оружейников была достаточно узкой. Они трудились над усовершенствованием метода холодной штамповки. Для советской промышленности он не был новинкой и применялся в конструкции ППШ и ППС-43. Но в ходе боевой эксплуатации выявились определенные проблемы, связанные с низким качеством штампованных деталей. Задача их устранения и была возложена на немецких специалистов.
Плагиат или нет
Так можно ли считать автомат Калашникова украденным или заимствованным? Достаточных оснований для этого попросту нет. Внешняя похожесть сама по себе ни о чем не говорит, так как обусловлена схожестью концепции и назначения. Что касается дизайна, то и у АК, и у StG 44 можно найти немало элементов, схожих с другим оружием, так как оба автомата не имели в конструкции ничего принципиально нового, а были созданы с использованием наработок, существовавших до Второй мировой войны.