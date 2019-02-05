Какие народы Сибири являлись предками индейцев

История Сибири в представлении большинства начинается с истории «русской Сибири», то есть со времени походов казаков и Ермака, но в Сибири и до нашей эры жили люди. Ученые даже считают Сибирь одним из главных центров антропогенеза.

Древний мир

Когда разговор заходит об истории Древнего мира, то обычно вспоминают древние государства Ближнего Востока. Понятно, что такое видение весьма ограничено, поскольку на территории той же Сибири люди жили задолго до времени строительства египетских пирамид. Возраст раннепалеолитической стоянки Карама на Алтае оценивается археологами в 600-800 тысяч лет.

Советский академик Алексей Петрович Окладников считал Сибирь одним из первых центров антропогенеза. Находки последних десятилетий полностью подтверждают мнение академика. В 1993 году новосибирскими археологами на плато Укок (Горный Алтай) было найдено захоронение женщины, датируемое V-III веками до нашей эры.

В прессе сенсационную находку назвали «Принцессой Укока». В погребальной камере были найдены шесть коней под седлами и со сбруей, колода из лиственницы с бронзовыми гвоздями. Мумия молодой девушки (на момент смерти ей было около 25 лет) хорошо сохранилась. Она была в парике и одета в шелковую рубашку, шерстяную юбку, войлочные носки и шубу.

В Денисовой пещере на Алтае также были найдены останки так называемого «денисовского человека». Исследователи провели анализ ДНК и выяснили, что остатки кости датируются периодом 40 тысяч лет назад. Проведенные исследования показали, что «денисовский человек» оказался вымершим типом человека, чей геном значительно отличается от нашего. Эволюционное расхождение такого человека и неандертальца произошло около 640 тыс. лет назад. Позже эти люди вымерли или частично смешались с Homo sapiens.

Культуры

Эпоха бронзового века связана в Сибири в первую очередь с Афанасьевской культурой. Многочисленные следы деятельности её представителей были сначала найдены в Саянах и на Алтае. В III тысячелетии до нашей эры носители Афанасьевской культуры занимались на территории своего обитания земледелием и скотоводчеством. Позже следы этой культуры были найдены не только в Сибири, но и на территории современного Восточного Казахстана, Западной Монголии и Северного Китая.

Этнически «афанасьевцы» не были монголоидами. Историки полагают, что Афанасьевская культура была создана мигрантами из Восточной Европы, в частности, носителями древнеямной культуры, которые ассимилировали местное население

На смену Афанасьевской археологической культуре приходит Андроновская культура XVII—IX веков до н. э. «Андроновцы» на юге занимали территорию до современных Киргизии, Туркмении и Таджикистана, на востоке — Южный Урал, Западную Сибирь.

Хунну

Несколько веков до нашей эры на территории нынешней Монголии и Южной Сибири существовала мощная держава Хунну. В китайской историографии хунну появляются не ранее V века до н. эры. Набеги хуннских воинов на оседлое население Северного Китая побудили китайцев начать строительство отдельных укреплений, которые впоследствии были объединены в Великую китайскую стену.

Около 51 г до н. э. держава Хунну раскололась на две части: восточные хунну признали верховенство китайского императора, а западные хунну были вытеснены в Среднюю Азию.

Хуннская держава рухнула, и ее разрозненные части разбрелись по Азии и Европе. Часть самых отчаянных или, по словам Гумилева — пассионарии, двинулись на Запад, где прошли через Казахстан в 50-х годах II века нашей эры и вышли к берегам Волги.

Котел народов

Сибирь до нашей эры представляла из себя настоящий «котел народов». Здесь проживали юэчжи, динлины, предположительно скифы. Для этой эпохи характерны волны миграции, переход от оседлости к кочевому образу жизни. Большинство генетиков уже согласилось с тем, что те же индейцы, коренные жители Америки, произошли от сибиряков, которые от 18 до 26 веков назад перешли по перешейку из Чукотки на Аляску. Генетический анализ останков скелета девочки-подростка, возраст которого 12-13 тысяч лет, который был найден на полуострове Юкатан в 2014 году, подтвердил догадки ученых на этот счет. О результатах исследований писал журнал Science.