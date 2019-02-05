Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лилит: какой была первая женщина Адама 

Умная 58 минут назад
Фото: Умная
Согласно Библии, единственной женой Адама была Ева. Между тем, в еврейских источниках говорится, что у нее имелась предшественница — Лилит. Выходит, даже у первого мужчины на Земле была «бывшая»?

«Ибо до Евы была Лилит»

О Лилит упоминается в книге пророка Исаии, в свитках Мертвого моря (они же — Кумранские рукописи). А также: в главном источнике каббалистического учения — в книге Зоар. Но, пожалуй, самая известная версия появления и дальнейшей жизни Лилит изложена в литературном памятнике еврейского народа — Алфавите Бен-Сиры.
Алфавит Бен-Сиры — текст, созданный в 700-1000 годы н.э., состоящий из пословиц и изречений, сопровождаемых комментариями. По версии этого древнего источника, Лилит, как и Адам, была создана из глины и праха. Не успев появиться на свет, молодая жена затеяла с мужем спор. «Мы оба равны, ибо сотворены из одного и того же материала» — говорила она. Если уж вдаваться в интимные подробности, то главным предметом ссоры между супругами стал способ соития. «Я никогда не лягу под тебя, лишь сверху тебя» — заявила мужу Лилит. Адаму такая перспектива не понравилась, и он возразил. Никто не хотел уступать, противостояние усугублялось, ситуация накалилась до предела… В итоге Лилит произнесла тайное имя Бога, поднялась в воздух и покинула благословенные сады Эдема, улетев в неизвестном направлении.

Погоня

Оставшись в одиночестве, Адам пожаловался Творцу на строптивицу-жену, попросив вернуть ее обратно. Бог тут же послал за беглянкой трех ангелов, которых звали Сеной, Сансеной и Семангелоф. Троица настигла Лилит у Красного моря. Однако попытки ангелов образумить упрямицу потерпели крах — Лилит, превратившаяся к тому времени в демоницу, наотрез отказалась возвращаться в райские кущи.
Она заявила Божьим посланникам, что ее «предназначение» — вредить новорожденным — всем потомкам Адама. Но поклялась не причинять вреда тем младенцам, у изголовья которых будут начертаны имена ангелов — Сеноя, Сансеноя и Семангелофа. Также существует версия, что она обещала не трогать тех детей, над колыбелью которых будет написано одно из имен самой Лилит (а их у нее немало).
Несмотря на то, что ангелы заключили с ней договор, они не могли не наказать Лилит за ее деяния. По разным данным, они покарали ее так: каждую ночь у нее рождалась и тут же умирала сотня младенцев; она производила на свет исключительно маленьких демонов; Лилит вовсе была лишена возможности стать матерью.

Ангел над колыбелью

Так над кроватками иудейских детей появились таблички с именами трех ангелов. Считалось, что мальчики больше всего уязвимы в течение первых восьми дней жизни, а девочки — в течение двадцати. Поэтому вокруг колыбелей новорожденных чертили еще и круг и внутри него тоже писали ангельские имена. Также тщательно защищались и комнаты рожениц — каждая из четырех стен была снабжена защитной табличкой.
Амулеты и заговоры против Лилит содержали не только имена ангелов, но и имена самой Лилит. Вот отрывок из одного такого защитного текста: «Они — мои имена: Сатрина, Лилит, Абито, Амизо, Изорпо, Кокос, Одем, Ита… Кто знает и пишет их, заставляет меня убегать от новорожденного ребенка». С одним из имен, Одем, которое означает на иврите «краснота» связывают традицию носить защитную красную нить на запястье.

«Никогда не придет Лилит, а забыть себя не велит»

Демоница и мать легионов маленьких демонов, пожирательница детей и любовница Сатаны, падшая женщина, совокупляющаяся со всеми мужчинами, кроме мужа, змея, зловещая сова — как только не называли, кем только не считали Лилит древние источники. Несмотря на кровавый шлейф и сомнительную репутацию, образ первой жены Адама, не покорившейся ни мужу, ни даже самому Богу, всегда привлекал и привлекает людей искусства. Ее воспели в своих стихах Гумилев и Цветаева, о ней — прекрасной и соблазнительной — писал Анатоль Франс. У сербского классика Милорада Павича есть пьеса «Кровать на троих», где описываются сложные отношения Адама и его двух жен. А Борис Гребенщиков назвал именем Лилит один из своих альбомов, который посвятил, по его же словам, «любимой женщине и, соответственно, Великой Богине».
Пугающая, недосягаемая, но, вместе с тем, такая притягательная для мужчин… Смелая и независимая, восставшая ради равноправия полов, — она является иконой для современных феминисток. Так или иначе, Лилит продолжает будоражить умы и волновать людские сердца. Может, Адам так и не смог до конца ее позабыть, раз Лилит до сих пор не дает покоя его потомкам?
Умная: последние новости
Наташа Кампуш: как она пережила 8 лет плена у маньяка Валентина Истомина: какой была женщина, которой Сталин доверял больше других Герта Оберхойзер: что говорила в свое оправдание самая безжалостная нацистская преступница
Комментарии1
Истории , Анатоль Франс , Борис Гребенщиков , Милорад Павич
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Нашелся самый зловещий способ мести шумным соседям
Безумный мир
12 вопросов на определение уровня интеллекта
Истории
Как охотники пугают рёвом людей
Безумный мир Люди
Обнаженный йог бегает в морозы по Ленобласти
Безумный мир Люди
Бревно стало новым героем Сети
Безумный мир Места
Пилот висел на дереве рядом с застрявшим самолетом
Безумный мир Люди
Обезьяна привела автомобиль в порядок
Безумный мир
Каких российских музыкантов знает весь мир
Люди
Самка изменила орангутану через дыру в заборе
Безумный мир
Британец устроил драку из-за лука в своем бургере
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение