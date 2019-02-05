Лилит: какой была первая женщина Адама

Согласно Библии, единственной женой Адама была Ева. Между тем, в еврейских источниках говорится, что у нее имелась предшественница — Лилит. Выходит, даже у первого мужчины на Земле была «бывшая»?

«Ибо до Евы была Лилит»

О Лилит упоминается в книге пророка Исаии, в свитках Мертвого моря (они же — Кумранские рукописи). А также: в главном источнике каббалистического учения — в книге Зоар. Но, пожалуй, самая известная версия появления и дальнейшей жизни Лилит изложена в литературном памятнике еврейского народа — Алфавите Бен-Сиры.

Алфавит Бен-Сиры — текст, созданный в 700-1000 годы н.э., состоящий из пословиц и изречений, сопровождаемых комментариями. По версии этого древнего источника, Лилит, как и Адам, была создана из глины и праха. Не успев появиться на свет, молодая жена затеяла с мужем спор. «Мы оба равны, ибо сотворены из одного и того же материала» — говорила она. Если уж вдаваться в интимные подробности, то главным предметом ссоры между супругами стал способ соития. «Я никогда не лягу под тебя, лишь сверху тебя» — заявила мужу Лилит. Адаму такая перспектива не понравилась, и он возразил. Никто не хотел уступать, противостояние усугублялось, ситуация накалилась до предела… В итоге Лилит произнесла тайное имя Бога, поднялась в воздух и покинула благословенные сады Эдема, улетев в неизвестном направлении.

Погоня

Оставшись в одиночестве, Адам пожаловался Творцу на строптивицу-жену, попросив вернуть ее обратно. Бог тут же послал за беглянкой трех ангелов, которых звали Сеной, Сансеной и Семангелоф. Троица настигла Лилит у Красного моря. Однако попытки ангелов образумить упрямицу потерпели крах — Лилит, превратившаяся к тому времени в демоницу, наотрез отказалась возвращаться в райские кущи.

Она заявила Божьим посланникам, что ее «предназначение» — вредить новорожденным — всем потомкам Адама. Но поклялась не причинять вреда тем младенцам, у изголовья которых будут начертаны имена ангелов — Сеноя, Сансеноя и Семангелофа. Также существует версия, что она обещала не трогать тех детей, над колыбелью которых будет написано одно из имен самой Лилит (а их у нее немало).

Несмотря на то, что ангелы заключили с ней договор, они не могли не наказать Лилит за ее деяния. По разным данным, они покарали ее так: каждую ночь у нее рождалась и тут же умирала сотня младенцев; она производила на свет исключительно маленьких демонов; Лилит вовсе была лишена возможности стать матерью.

Ангел над колыбелью

Так над кроватками иудейских детей появились таблички с именами трех ангелов. Считалось, что мальчики больше всего уязвимы в течение первых восьми дней жизни, а девочки — в течение двадцати. Поэтому вокруг колыбелей новорожденных чертили еще и круг и внутри него тоже писали ангельские имена. Также тщательно защищались и комнаты рожениц — каждая из четырех стен была снабжена защитной табличкой.

Амулеты и заговоры против Лилит содержали не только имена ангелов, но и имена самой Лилит. Вот отрывок из одного такого защитного текста: «Они — мои имена: Сатрина, Лилит, Абито, Амизо, Изорпо, Кокос, Одем, Ита… Кто знает и пишет их, заставляет меня убегать от новорожденного ребенка». С одним из имен, Одем, которое означает на иврите «краснота» связывают традицию носить защитную красную нить на запястье.

«Никогда не придет Лилит, а забыть себя не велит»

Демоница и мать легионов маленьких демонов, пожирательница детей и любовница Сатаны, падшая женщина, совокупляющаяся со всеми мужчинами, кроме мужа, змея, зловещая сова — как только не называли, кем только не считали Лилит древние источники. Несмотря на кровавый шлейф и сомнительную репутацию, образ первой жены Адама, не покорившейся ни мужу, ни даже самому Богу, всегда привлекал и привлекает людей искусства. Ее воспели в своих стихах Гумилев и Цветаева, о ней — прекрасной и соблазнительной — писал Анатоль Франс . У сербского классика Милорада Павича есть пьеса «Кровать на троих», где описываются сложные отношения Адама и его двух жен. А Борис Гребенщиков назвал именем Лилит один из своих альбомов, который посвятил, по его же словам, «любимой женщине и, соответственно, Великой Богине».

Пугающая, недосягаемая, но, вместе с тем, такая притягательная для мужчин… Смелая и независимая, восставшая ради равноправия полов, — она является иконой для современных феминисток. Так или иначе, Лилит продолжает будоражить умы и волновать людские сердца. Может, Адам так и не смог до конца ее позабыть, раз Лилит до сих пор не дает покоя его потомкам?