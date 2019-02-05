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Тайны, которые тщательно охраняли в СССР 

Рамблер 1 час назад
В 1925 году в Женеве был подписан протокол о запрещении применения на войне удушающих, ядовитых или других подобных газов и бактериологических средств. В 1928 году к нему присоединился и Советский Союз, но разработки биологического оружия велись в СССР и до, и после войны. В начале девяностых годов учёный иммунолог Кен Алибек рассказал, что КГБ курировал программу «Флейта», которая как раз и подразумевала создание биологического оружия. «Флейта» была строго засекречена, о ней знал лишь узкий круг лиц, а обычные граждане страны не имели никакого представления о программе. Сам Кен некогда носил имя Канатжан Алибеков и в 1988-1992 года в главном управлении «Биопрепарат», где руководил программой по разработке биологического оружия и биозащиты. В СССР Алибекова сочли предателем, всю информацию о программе из архивов изъяли. Так что теперь сложно сказать, что в словах Аликбекова было правдой, а что он добавил от себя.
Смотрите видео и узнайте о других тайнах СССР, которые скрывают до сих пор.
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Истории , Видео , Люди
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