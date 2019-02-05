Чем занимались «сенные девушки»

Термин «сенные девушки» активно употреблялся вплоть до отмены крепостного права. В связи с этим постепенно он вышел из оборота. Возможно, и в связи с тем, что само слово «сени» перестало употребляться в речи.

Сенные девушки — это незамужние девицы или старые девы, которые проживали в сенях. Они находились в услужении, выполняли функции горничной, прислуги. Сени в русской избе — это комната, которая отделяла главную (светлицу) от крыльца. То есть между крыльцом и основной частью дома находилось помещение — сени.

Описание девиц часто встречается в классической русской литературе, например, неоднократно упоминается о них в произведениях Толстого, Пушкина. Причём, исходя из исторических свидетельств и описаний в литературе, становится понятно, что девушки причислялись к обычный прислуге и часто при перемене места жительства их перевозили не в экипажах для господ, а в специальных телегах, бричках, которые были заполнены обычным домашним скарбом.

Часто сенные девушки не только прислуживали по хозяйству, но и помогали одеваться хозяйке, подгоняли платья, а если она заскучала, то они должны были развлекать ее разговорами, ходить с ней на прогулки. Как правило, они не допускались в светлицу или парадную комнату без особой надобности и разрешения господ.