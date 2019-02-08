10 фактов, знание которых однажды может спасти вам жизнь

Невозможно с точностью на 100% заявить, что завтра с нами не произойдет ничего плохого, ведь частенько жизнь подкидывает сюрпризы тогда, когда их совсем не ждут. Именно поэтому так важно всегда быть начеку.

В нашем обзоре вы найдете 10 самых неожиданных и полезных фактов, которые в определенные моменты могут спасти кому-то жизнь.

Уксус

Благодаря своим антибактериальным свойствам, простой уксус может уничтожить многие опасные для человека бактерии, в том числе Clostridium botulinum, провоцирующий паралич, Mycobacterium, вызывающий туберкулез, листерий (листериоз), сальмонеллы (тиф), стафилококк (пищевое отравление) и некоторые разновидности кишечной палочки.

Кроме того, уксус можно использовать при лечении ожогов. Для этого достаточно разбавить небольшое количество уксуса в холодной воде и наложить на рану компресс с полученной жидкостью. Он также придется кстати, если вас ужалила медуза. А на кухне уксус может пригодиться не только для приготовления блюд, но и для мытья фруктов и овощей, ведь он эффективно уничтожает все присутствующие на них бактерии.

Сосновая смола

Сосновая смола защищает дерево от мелких вредителей и бактерий и обладает аналогичным эффектом для человека. Многие называют смолу естественным антисептиком. Данное вещество с легкостью может остановить небольшое кровотечение, «вытянуть» из раны микробы, оказать противогрибковое воздействие.

Кроме того, смола будет полезна при извлечении осколков. Достаточно нанести немного вязкого средства на рану и уже через один-два дня осколок выйдет сам по себе. Самой ценной считается восточная белая смола, которая также помогает лечить заболевания дыхательных путей.

Глаза на фотографии

Если вы заметили на фотографии только один красный глаз у человека, возможно, у него ретинобластома. Это редкий вид рака, который зачастую наблюдается у пациентов в раннем возрасте. В случае своевременного обнаружения этой болезни, есть шанс ее вылечить.

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Худшим исходом ретинобластомы может оказаться потеря зрения.

Сода

Обычная пищевая сода может оказаться незаменимой, когда на кухне произойдет мелкое возгорание. Чтобы быстро потушить огонь, достаточно бросить на него немного порошка, но это поможет только в том случае, если речь идет о небольшом очаге.

Серые кольца вокруг глаз

Присмотритесь внимательно к глазам своих знакомых. Если вы заметили вокруг края роговицы серое кольцо, скорей всего, у этого человека повышен уровень холестерина в крови. Также такие «кольца» указывают на завышенный уровень триглицеридов. Оба эти фактора оказывают негативное влияние на здоровье человека и могут привести к серьезным последствиям в виде инсульта или сердечного приступа.

Бутылка с водой

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Подумать только, обычная бутылка с водой легко может сжечь ваш автомобиль! Но это вовсе не значит, что нужно немедленно выбрасывать все запасы питьевой воды из машины. Достаточно знать, как правильно ее хранить, а вернее, как не нужно этого делать.

Бутылка с водой может быть опасна, если держать ее у заднего стекла авто, так, чтобы через нее проходил солнечный свет. В этом случае прозрачная тара, наполненная жидкостью, может сыграть роль выпуклой линзы и, соответственно, привести к возгоранию.

Пистолет

Искренне надеемся, что подобные сцены будем наблюдать только в кино, но, как говорится, «предупрежден — значит вооружен». Если вдруг на вас направили пистолет, и на помощь уже прибыли полицейские, старайтесь держаться как можно дальше от головы нападающего.

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Все дело в том, что правоохранители при переговорах с преступниками, как правило целятся в «лицевой треугольник», проходящий от носовой перегородки до краев обоих глаз. Поэтому, если вы не хотите случайно получить ранение вместо вашего обидчика, старайтесь полностью освободить полицейским направление к «мишени».

Спасение утопающего

После того, как вы спасли утопающего, не спешите вздыхать с облегчением, ведь теперь его обязательно нужно отвезти в больницу. Иначе в легких человека может остаться вода, которая постепенно угнетает их функцию и в итоге может привести к остановке дыхания.

Примечательно, что симптомы так называемого «сухого утопления» проявляются не сразу. Реакция может наступить даже спустя 48-72 часа после спасения из воды.

Жажда

Если по какой-то причине вы вдруг остались без источника питьевой воды, ограничьте себя в пище, ведь она только усиливает жажду. Происходит это из-за того, что соль, присутствующая в большинстве продуктов, попадая в пищеварительную систему, всасывается в кровоток и делает кровь еще более соленой.

Соленая кровь циркулирует по телу, наполняя собой все клетки, и в итоге они посылают мозгу сигнал, требуя больше воды, для поддержания равновесия.

Подушка безопасности

Никогда не кладите ноги на приборную панель, ведь это чревато серьезными травмами. Когда происходит ДТП, подушки безопасности раскрываются настолько резко, что сила удара в результате может привести даже к переломам конечностей.

А какими полезными фактами вы можете дополнить этот список?