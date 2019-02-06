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Когда на Землю упадет астероид 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Говорят, скоро в нашу планету врежется огромный астероид. Это правда?
Учёные вычислили: 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на 38 тысяч километров — это в десять раз меньше, чем расстояние до Луны. Однако такое сближение всё же безопасно для жителей планеты.
Тем не менее вероятность соударения Апофиса с Землёй существует, но только в 2068 году,
— объясняет профессор кафедры небесной механики СПбГУ Леонид Соколов.
К такому выводу мы пришли, исходя из нашего знания орбиты астероида. Однако реальная точность исследования невысока. При этом эксперты давно думают, что делать в подобных ситуациях. Теоретически избежать столкновения можно, искусственно изменив траекторию небесного тела или разрушив его.
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