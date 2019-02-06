Когда на Землю упадет астероид

Говорят, скоро в нашу планету врежется огромный астероид. Это правда?

Учёные вычислили: 13 апреля 2029 года астероид Апофис приблизится к Земле на 38 тысяч километров — это в десять раз меньше, чем расстояние до Луны. Однако такое сближение всё же безопасно для жителей планеты.

Тем не менее вероятность соударения Апофиса с Землёй существует, но только в 2068 году,

— объясняет профессор кафедры небесной механики СПбГУ Леонид Соколов