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Приметы советских летчиков в Великую Отечественную 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
По данным психологических исследований, когда человек находится на грани жизни и смерти, у него резко обостряется вера в потустороннее. Неудивительно, что во время боевых действий военнослужащие начинают массово верить в различные приметы и талисманы. У советских летчиков во время Великой Отечественной войны сформировался свой собственный перечень примет, нарушать которые считалось смертельно опасным.

Не бриться и не стричься

Согласно одной из основных примет, перед боевым вылетом летчикам категорически запрещалось заниматься личной гигиеной, а именно бриться и стричься. Данная примета соблюдалась неукоснительно, тем не менее, находчивые пилоты во время войны находили выход из создавшегося положения, бреясь не перед самим вылетом, а накануне вечером.
Хорошо известен случай, произошедший во время освобождения Польши. Во время нелетной погоды из-за низкой облачности летчики 1-й эскадрильи 141-го гвардейского штурмового полка отдыхали на аэродроме, ожидая улучшения погоды и приказа к боевому вылету.
В это время двое летчиков решили побриться, вопреки настоятельным рекомендациям не делать этого. Спустя некоторое время распогодилось, и последовала команда на вылет. Далее произошло невероятное, обратно на аэродром вернулись все самолеты, кроме крылатых машин двух любителей чистых щек и подбородка.
Их сбили. Причем если один из летчиков был новичком и совершал только четвертый вылет, то у другого за плечами было пятьдесят девять боевых полетов.

Тайный талисман

У каждого летчика был свой талисман. При этом рассказывать о нем кому бы то ни было категорически воспрещалось, иначе талисман мог потерять свою силу.
Один пилот на протяжении всей войны особенно удачно проводил воздушные бои, а его товарищи в шутку говорили, будто их сослуживец «заговоренный». Правда, у летчика была одна интересная особенность.
Он всегда садился в самолет в одном и том же летном комбинезоне, причем круглый год. Менять его он не хотел ни при каких условиях и только после окончания войны проговорился, что верил: пока комбинезон на нем — не собьют.

Перешагнуть черту

Среди летчиков Великой Отечественной войны считалось важным совершить тринадцать вылетов (чертову дюжину). После того, как данная черта была пройдена, считалось, что шансы быть сбитым в бою существенно снижаются.
Кроме того, по какому-то странному стечению обстоятельств, сбивали обычно на 3-4, 13 и 33-34 вылете. Во время них, веря в роковую примету, пилоты старались аккуратно выполнить боевую задачу и поскорее вернуться на свой аэродром.

Обмануть смерть

В то же время самой популярной приметой во время войны считалась необычная традиция с помощью, которой военнослужащие, в том числе и летчики, пытались обмануть смерть.
Считалось, что если поменяться со своим товарищем каким-то предметом или элементом одежды, то таким образом можно отвести от себя гибель. Поэтому перед сражением на земле или боевым вылетом в небе военные активно менялись друг с другом различными безделушками или предметами гардероба. Говорят, помогало. Будто бы тот, кому на роду была написана гибель в этот день, брал себе частичку судьбы своего товарища и выживал.
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