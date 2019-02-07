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Как советские женщины определяли пол ребенка 

Умная 5 часов назад
Фото: Умная
Сегодня большинство женщин знают о принадлежности своего ребенка к тому или иному полу, еще находясь в положении. Чаще всего такая информация становится доступной благодаря УЗИ. Однако в СССР подобные аппараты стали широко применяться только в конце 80-х — начале 90-х годов, поэтому будущие мамы использовали самые различные методы для того, чтобы узнать, кого же ей стоило ожидать.

Форма и состояние тела

Чаще всего пол малыша, находящегося в утробе матери, определяли посредством формы живота беременной женщины. Так, «острый», то есть выпирающий, торчащий вперед живот, предвещал появление мальчика, а аккуратный, ровный, круглый или, напротив, расплывшийся живот говорил о том, что следует ожидать рождение девочки.
Хорошим способом для того, чтобы заранее узнать о половой принадлежности плода, являлся и цвет сосков на женской груди. Светлые соски обещали рождение сына, а темные — дочери.

По лицу

Советские мамы делились между собой и приметой, касающейся состояния кожи лица будущей матери. Например, считалось, что если лицо женщины в положении покрылось сыпью, красными пятнами или на нем вдруг появились преждевременные морщины, родителям необходимо было выбрать имя для дочери. Многие объясняли подобное явление тем, что девочка якобы забирает у мамы часть женской красоты. Если же внешность беременной женщины не менялась в худшую сторону, то, согласно поверьям, следовало подготовиться к рождению ребенка мужского пола.

Гастрономические пристрастия

Особое внимание советские женщины уделяли и своим гастрономическим пристрастиям. Будущие мамы, с аппетитом поглощавшие мясные продукты, были уверены в том, что вскоре на свет появится сын. Кроме того, вероятным свидетельством того, что в утробе находится именно мальчик, являлась и склонность беременной женщины к употреблению овощей, кислых фруктов и ягод (картофель, лимон, клюква, томат).
В СССР считалось, что на всевозможные сладости налегают исключительно матери девочек. Они же в период беременности увлекались молочными и кисломолочными продуктами (кефир, ряженка, творог).

По поведению

Часто о том, кто родится мальчик или девочки, судили по поведению беременной. Так, если женщина вдруг становилась грациозной, а ее походка делалась плавной, окружающие тут же это замечали и говорили будущей матери о том, что той следует ожидать рождение дочери. И, наоборот, если женщина в положении чувствовала себя неуклюжей и неповоротливой, то она знала, что это признак того, что на свет появится мальчик.
Несомненно, далеко не все приметы, которыми пользовались советские матери, сбывались. Однако ничего другого, кроме как хоть немного верить в них, им не оставалось.
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