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Как объясняется оптическая иллюзия с «исчезновением» картинки 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Открытые источники
У оптической иллюзии с "исчезающей" картинкой есть простое объяснение.
На эту картинку нужно смотреть в течение некоторого времени, для удобства можно по центру изображения расположить курсор мышки. У большинства людей через десять секунд цветные разводы "исчезнут", останется только белое поле. Как такое возможно?
Открытые источники
У этого эффекта есть простое научное объяснение. В норме человек перестает замечать то, что он часто видит. Ученые называют этот процесс нейронной адаптацией. Сначала глаз отслеживает цветовые пятна, но через некоторое время они начинают сливаться, размываться и в конце концов исчезают совсем, а глаз видит только белое поле. То же самое происходит, например, при надевании нижнего белья, через какое-то время, если белье удобное и по размеру, человек перестает его чувствовать.
Если у вас картинка не исчезла, попробуйте закрыть один глаз рукой, а другим смотреть в центр изображения. Все получится!
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