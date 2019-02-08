Сколько жен было у предателя Красной армии Власова

Один из самых знаковых советских предателей Великой Отечественной войны генерал Андрей Власов в плане «женского вопроса» не терялся — ни до начала боевых действий ВОВ, ни во время них, ни после того как сдался в плен гитлеровцам.

Первая жена

Из скупой характеристики-автобиографии, написанной самим комбригом стрелковой дивизии (на тот момент) Андреем Власовым в 1940 году, следует, что его жена, в девичестве Анна Воронина , уроженка тех же мест, откуда родом сам Власов — Нижегородской губернии. Ее родители — крестьяне-середняки.

Существует версия, что у Власова после брака с Вороновой до Великой Отечественной войны была связь с другой женщиной, от которой родился ребенок, и та возлюбленная якобы подала на будущего генерала на алименты.

Но общеизвестно, что в войну Власов, прежде чем предать Родину, предал свою жену, связав себя с ППЖ Агнессой Подмазенко, которая в январе 1942 года родила от него сына Андрея — это подтверждается многочисленными письмами из Подольского архива Минобороны РФ , которые давно рассекречены, опубликованы и используются сегодня авторами книг и других исторических исследований.

Аник и Алик

Алей или Аликом в своих письмах Андрей Власов называл Агнессу Подмазенко. Когда Агнессу в 1943 году арестовали за связь с предателем, ей было 26 лет, и женщина на тот момент воспитывала годовалого сына от Власова. Выпускница Харьковского мединститута, она, как пишет в своей книге «Власов: Два генерала» Николай Коняев, на момент начала Великой Отечественной уже побывала замужем; у Подмазенко рос сын Юрий. Коняев характеризует молодую женщину на момент встречи с Власовым как веселую, энергичную и «дюже гарную».

Власов обманул и ее, сказавшись холостым. На допросах потом Подмазенко вполне искренне заявляла, что была его женой. Генерал как мог обеспечивал благополучную жизнь своей походно-полевой жены во фронтовых условиях, устроив ее старшим врачом медпункта штаба дивизии. Он вместе выходили из киевского котла осенью 1941 года. А в январе 1942 года Агнесса Подмазенко была демобилизована по беременности и уехала рожать к матери в Энгельс. Власов своего сына так никогда и не увидел.

Зато, судя по датам, он умудрялся в один и тот же день писать проникновенные, теплые письма одновременно и Подмазенко, и своей жене, «искренне» интересуясь, как у них дела. Одну он называл «Аник», а вторую «Алик». Жене писал, что любит ее пуще прежнего, а Подмазенко — « … хочу увидеть тебя, крепко обнять…». Это слова из писем, датированных одним и тем же днем, 28 февраля 1942года.

Подмазенко отсидела 5 лет в лагерях, а потом ее еще и сослали подальше от крупных городов СССР. Анна Власова получила восемь лет лагерей — просто за то, что была женой предавшего ее и Родину генерала.

Биленберг его женила на себе

Во всяком случае есть такое мнение, его озвучил полковник Крюгер, являвшийся одним из ключевых переговорщиков между Власовым и СС в тот период, когда после пленения бывшего советского генерала в своих интересах активно использовали гитлеровцы. Эту версию опубликовала эмигрантский историк, сотрудница Оксфордского университета Екатерина Андреева в своей книге «Власов и русское освободительное движение». Андреева писала, что фрау Биленберг была идейной арийкой, которую привлекла перспектива брака с человеком, намеревавшимся свергнуть Сталина, и она представляла себе, что станет первой леди нового российского государства.

По словам Крюгера, мать Фрау Беленберг настаивала на том, чтобы ее дочь вышла замуж за Власова, и чтобы их отношения были непременно узаконены. Андреева считала, что, возможно, эсэсовцы со свое стороны поощряли этот брак, чтобы отвлечь внимание Власова от политики. Если бы он знал, что его первая жена жива, и при этом просто поддался бы давлению СС, чтобы заключить этот второй брак, то такой поступок мог бы лишний раз свидетельствовать о возможности манипулировать некогда решительным полководцем РККА.

В воспоминаниях самого Крюгера, которые приводит автор книги «Генерал Власов: Русские и немцы между Гитлером и Сталиным» Сергей Фрелих, говорится, что этот посредник возражал против союза «любезной хозяйки здравницы Руполдинга» (данное заведение обслуживало солдат и офицеров СС): для генерала Власова такой брак мог бы свидетельствовать о полном подчинении, непротивлении русского амбициозного военачальника гитлеровской воле.