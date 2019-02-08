Коралловые рыбки смогли узнать себя в зеркале

Рыбы могут узнавать себя в зеркале — к такому выводу пришли ученые, проведя соответствующий тест. Это противоречит мнению об их невысоких умственных способностях и короткой памяти.

Зеркальный тест уже несколько десятилетий используется для определения интеллекта. Помимо людей, его прошли высшие приматы, афалины, косатки, евразийские сороки и один азиатский слон.

Теперь у этого «клуба избранных» может появиться новый член — димидиатус, или губан-доктор (Labroides dimidiatus).

Это коралловая рыбка длиной около 10 сантиметров. Предыдущие исследования показали, что у губанов довольно сложная социальная жизнь — они заводят друзей и врагов, умеют обманывать и заводить выгодные «связи» с более крупными особями, чтобы питаться их отмершей кожей и паразитами, сообщает PLOS Biology.

Когда рыб поместили в загон с зеркалом, то сначала они вели себя агрессивно и пытались атаковать отражение. Но постепенно успокаивались и начинали вести себя своеобразно — проплывали перед зеркалом вверх ногами или усиленно били хвостом.

Также они заметили в отражении след, нанесенный на их тело учеными, и пытались соскоблить его.

Авторы исследования отметили — рыбы поняли, что такое зеркало, и рассматривали себя с его помощью.

Это не означает, что они так же умны, как шимпанзе. Но могут обладать когнитивными способностями, о которых ученые раньше не подозревали.

Ранее сообщалось, что новокаледонские вороны смогли «на глаз» определить вес предмета, наблюдая за его движением. Раньше такая способность считалась уникальной для людей.