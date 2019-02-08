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Коралловые рыбки смогли узнать себя в зеркале 

Мир24 + ещё 1 3 часа назад
Фото: «Мир 24» / Татьяна Константинова
Рыбы могут узнавать себя в зеркале — к такому выводу пришли ученые, проведя соответствующий тест. Это противоречит мнению об их невысоких умственных способностях и короткой памяти.
Зеркальный тест уже несколько десятилетий используется для определения интеллекта. Помимо людей, его прошли высшие приматы, афалины, косатки, евразийские сороки и один азиатский слон.
Теперь у этого «клуба избранных» может появиться новый член — димидиатус, или губан-доктор (Labroides dimidiatus).
Это коралловая рыбка длиной около 10 сантиметров. Предыдущие исследования показали, что у губанов довольно сложная социальная жизнь — они заводят друзей и врагов, умеют обманывать и заводить выгодные «связи» с более крупными особями, чтобы питаться их отмершей кожей и паразитами, сообщает PLOS Biology.
Когда рыб поместили в загон с зеркалом, то сначала они вели себя агрессивно и пытались атаковать отражение. Но постепенно успокаивались и начинали вести себя своеобразно — проплывали перед зеркалом вверх ногами или усиленно били хвостом.
Также они заметили в отражении след, нанесенный на их тело учеными, и пытались соскоблить его.
Авторы исследования отметили — рыбы поняли, что такое зеркало, и рассматривали себя с его помощью.
Это не означает, что они так же умны, как шимпанзе. Но могут обладать когнитивными способностями, о которых ученые раньше не подозревали.
Ранее сообщалось, что новокаледонские вороны смогли «на глаз» определить вес предмета, наблюдая за его движением. Раньше такая способность считалась уникальной для людей.
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Истории , Наука , Наука и техника , Технологии
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