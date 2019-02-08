Чем поплатилось Сомали за предательство СССР

В 1960-е годы руководство Сомали, ориентируясь на советскую модель, пыталось построить у себя социализм. И СССР оказывал стране весьма щедрую поддержку. Однако очень скоро советскому правительству пришлось об этом пожалеть.

Ориентир на СССР

1 июля 1960 года после объединения Итальянского Сомали и Британского Сомалиленда на карте Африки появилось еще одно независимое государство. Правительство Федеративной Сомалийской Республики опубликовало манифест, согласно которому оно было полно решимости создать Великое государство, включавшее в себя также территории Эфиопии, Кении и Джибути, населенные сомалийцами.

Сомалийские власти не были удовлетворены уровнем помощи, которую они получали от Соединенных Штатов Америки, хотя она, вероятно, превышала по объему ту, что американцы предоставляли другим африканским государствам (к примеру, с 1954 гю по 1970 г. Могадишо получил от Вашингтона почти 80 млн долларов). Сомали пошли на сближение со странами социалистического лагеря, рассчитывая на их дипломатическую и финансовую поддержку.

С Советским Союзом дипотношения были установлены 11 сентября 1960 года, и уже в апреле следующего года в Сомалийскую Республику с официальным визитом прибыла первая советская делегация. В мае-июне 1961 года ответный визит нанесла и сомалийская сторона. В совместном Коммюнике были отмечены «общность взглядов по ряду международных проблем и успешное развитие отношений».

А дальше началось традиционное спонсирование развивающейся страны. СССР на льготных условиях предоставил Сомали долгосрочный кредит в размере 40 млн рублей, а также товарный кредит сроком на пять лет на 7 млн рублей. Деньги должны были пойти на развитие промышленности и сельского хозяйства. Кроме этого, Москва оказала Могадишо безвозмездную помощь в строительстве ряда объектов и подготовке национальных кадров.

В 1962 году между СССР и Сомали состоялись первые контакты по вопросам военного сотрудничества. В апреле этого года свет увидело распоряжение Совета Министров СССР о приеме на обучение в высшие учебные заведения 50 сомалийских военнослужащих, Советский Союз также согласился выделить Сомали кредит в 32 миллиона долларов на модернизацию вооруженных сил республики.

Первый блин комом

Сотрудничество с СССР придало уверенности сомалийскому правительству, и в 1963 году Могадишо приступил к разрешению территориального спора с Эфиопией, предприняв силовой захват эфиопской провинции Огаден. Однако атака ряда приграничных постов провалилась — сомалийцы получили мощный отпор и вынуждены были отступить. Первый блин вышел комом.

Осенью 1963 года руководство республики попыталось купить у ряда западных стран оружие, однако сделки так и не состоялись. А вот советское руководство готово было пойти навстречу сомалийским товарищам. И уже 4 декабря 1963 года начались бесперебойные поставки советского вооружения на Восточную оконечность Африканского континента.

Сомалийцы получили танки T-34, БТР, самолеты МиГ-15 и МиГ-17, артиллерию и боеприпасы. В Сомали были направлены около 300 советских военных советников. А с 1965 года СССР приступил к созданию сомалийского флота.

Во время визита в Сомали главы Генштаба Николая Огаркова было решено продемонстрировать мощь советского оружия. Советские зенитчики произвели двукратный залп ракетами ПУ ЗРК «Волна». По воспоминаниям присутствующих, «эффект от стрельбы был потрясающий — сомалийцы не могли успокоиться несколько десятков минут, министр обороны тоже». Нужно отметить, что тогда чудом не пострадал французский самолет, пролетавший в зоне пуска ракет.

Наконец меры по повышению обороноспособности Сомали принесли свои плоды: к середине 1970-х годов сомалийская армия стала самой подготовленной военной силой в Восточной Африке. А летом 1977 года Федеративная Республика Сомали начала новую войну с Эфиопией.

В Политбюро предпочитали закрывать глаза на сомалийскую агрессию: ведь не так давно, выступая на XXV съезде КПСС , сомалийский лидер Сиад Барре рассказывал, как он строит в своей стране социализм. Но ситуация осложнялась тем, что советские специалисты присутствовали как в Сомали, так и в Эфиопии. Какому из двух дружественных государств отдать предпочтение? А тут еще сомалийское руководство попыталось добиться от СССР нейтралитета в вопросе, касающемся операций в эфиопской провинции Огаден.

Больше не друзья

В Политбюро, взвесив все за и против, отказались поддержать Сомали. Нужно отметить, что отношения двух стран начали портиться еще до означенного решения. Так, визит Председателя Президиума Верховного Совета СССР Николая Подгорного , который в ЦК назвали удачным, в Могадишо вызвал сдержанное недовольство. Африканские друзья посчитали, что советское руководство могло бы и увеличить им денежную помощь.

Однако первой ласточкой разрыва связей между СССР и Сомали стал визит Фиделя Кастро в Могадишо. Кубинского лидера встретили тепло, ведь Гавана также посылала сюда военных советников. Начало выступления Кастро сопровождалось громкими аплодисментами, но когда он посоветовал сомалийцам перенять опыт Эфиопии в создании коммун, началось нечто невообразимое: зрители стали кричать, свистеть, а в кубинца полетели камни. По всему городу начали срывать развешенные накануне портреты лидера Кубинской революции. Сиад Барре отдал распоряжение всем кубинцам покинуть пределы его государства в течение 48 часов.

А 13 ноября 1977 года президент Сомали объявил, что и все советские граждане в недельный срок должны уехать из страны, при этом все имущество, находившееся на территории республики, подлежало конфискации. Эта неделя стала настоящим адом для советских специалистов, подвергшихся всяческим притеснениям и унижениям.

Командующий Камчатской военной флотилией Иван Капитанец вспоминал: «В Республике Сомали, расположенной на Африканском Роге, произошел переворот, который изменил политическую ориен­тацию по отношению к СССР, причем мы потеряли там аэродром, пункт базирования кораблей и узел связи».

Оскорбленные тем, что СССР от них отвернулся, сомалийцы чинили покидавшим страну советским гражданам всяческие препятствия. К примеру, на взлетной полосе аэропорта Могадишо отключали освещение, и наши самолеты вынуждены были приземляться фактически вслепую. Только пригрозив высадить морской десант, советский Генштаб отрезвил сомалийское руководство.

Один из участников операции по эвакуации советских специалистов из Сомали рассказывал: «Когда к ним на выручку подошли десантные катера, женщины плакали, а одна из них не выдержала и прыгнула в воду с высокого мола вместе с ребенком. Моряки ее тут же подобрали, а потом дали несколько очередей поверх той баррикады из ящиков. Обстановка нормализовалась, все пошло как по маслу».

Месть по-советски

Теперь СССР смог перенаправить свои усилия на содействие эфиопским товарищам, подвергшимся нападению агрессивного соседа. Еще до разлада с Сомали Москва и Аддис-Абеба подписали договор о поставке оборонительного вооружения в Эфиопию, в том числе танков и стрелкового оружия. Вместе с этим в Эфиопию были отправлены около 100 военных советников, впоследствии их численность постепенно была доведена до 3 тысяч.

Советские специалисты с удивлением обнаружили, что эфиопские пилоты оказались неплохо подготовлены: давал о себе знать опыт, приобретенный ими в летных школах США и Великобритании. Впрочем, учить местных пилотов все же пришлось, так как сложилась своеобразная ситуация. Дело в том, что эфиопы летали на американских самолетах F-5, а сомалийцы управляли советскими МиГами. И нашим летчикам приходилось сначала самим осваивать «Фридом Файтеры», а потом объяснять эфиопским военным, как на них воевать против МиГ-21.

Хотя в целом вооружение эфиопской армии было крайне устаревшим, благодаря советским советникам удалось стабилизировать ситуацию на фронте. Наши специалисты прекрасно знали, где располагались сомалийские средства ПВО, и это позволяло эфиопским пилотам успешно маневрировать над территорией противника и наносить разящие бомбовые удары.

При поддержке СССР военный конфликт между Сомали и Эфиопией завершился безоговорочной победой последней. В 1978 году регулярная армия Сомали была полностью изгнана из Огадена. С тех пор Сомали погрязла в пучине внутренних раздоров, которые привели страну к гражданской войне. Вооруженные столкновения здесь не прекращаются и по сей день.