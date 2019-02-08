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Как в слове «Россия» появилось второе «с» 

Кириллица + ещё 1 4 часа назад
Фото: Кириллица
Если произвести морфемный анализ слова «Россия», получится, что написание его с двумя «с» является абсолютно неверным. Так, «рос» — это корень, а окончание — «ия». Поэтому второе «с» здесь, определенно, лишнее. Откуда же оно взялось?

Русь и русские

Всем известно, что раньше Россия именовалась Русью. Жителей Руси называли рускими, позже — русами, а также русинами или русаками. Заметьте, все слова — с одной «с». Такое написание встречается и в древнем литературном тексте «Слово о полку Игореве».
Все, что так или иначе относилось к Руси, иностранцы называли «русьским». Возможно, так и появились две «с» в слове «русский». Вообще двойные буквы, имеющиеся в корнях слов, для русского языка совсем не характерны. Как правило, все они заимствованы из других языков.

Росия и Россия

Слово «Росия» имеет византийское происхождение. Именно так — на греческий манер — стал называть Русь император Константин VII Багрянородный. Распространение же этого названия связывают с принятием греческой религии — христианства. Однако слово «Росия» тогда писали с одной «с». Так же, кстати, пишут это слово и сегодня жители Украины и Белоруссии.
У нас же двойное «с» прижилось. А его появление и укоренение в языке ученые связывают с временами правления Петра Первого и Екатерины. Петр был подвержен иностранному влиянию во всем, а иностранцы писали слово «Россия» с двумя «с». Однако и Екатерина таким написанием не брезговала. По некоторым данным, слово «Россия» с двойной «с» употреблял в своих письмах к императрице французский писатель Вольтер.
Однако ученые считают, что написание сдвоенной согласной в данном случае могло быть еще в Византии, потому как в некоторых летописях (хотя и редко) встречается слово «русский» с двумя «с».
Вообще версий появления двойного «с» в названии нашей страны множество. Например, существует мнение, что подобное написание берет свое начало от словосочетания «Русь сия». Если сказать это быстро и слитно, получаются две «с». К тому же ударение в этом случае оказывается аналогично современному. Раньше, когда «Россия» имела одну «с», ударение падало на первый слог.
Также предполагают, что слово «Россия» в таком виде, в котором мы его знаем теперь, произошло от глагола «рассеять», где как раз двойное «с» присутствует и является верным для русского языка, так как «рас» — это приставка, а последующее «с» — уже начало корня. Именно так, по мнению историков, заселяли русские земли различные славянские племена — рассеивались, как семена.
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