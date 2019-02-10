Самые известные случаи летаргического сна

Летаргический сон — явление нередкое, но при этом малоизученное, поэтому все истории о людях, заснувших глубоко и надолго, кажутся такими пугающими.

При легкой форме летаргии человек выглядит спящим, но при этом его невозможно разбудить, в тяжелых случаях сердечный ритм замедляется до 2-3 ударов в минуту, кожа становится бледной и холодной, дыхания практически нет, человек кажется скорее мертвым.

Страх быть похороненным заживо существует, вероятно, столько же, сколько существует человечество. Но только в XIX веке стали делать "безопасные" гробы. Их снабжали специальной трубкой для дыхания, которую выводили на поверхность, чтобы человеку было чем дышать. Некоторые модели гробов оснащались колокольчиком. Священники приходили на могилы после похорон, чтобы убедиться, что человек действительно мертв. Если через трубку чувствовался запах гниения, то могилу закапывали окончательно.

Поэт Петрарка во время тяжелой болезни, он периодически терял сознание, пока не провалился в летаргический сон, а проснулся, когда его уже готовились хоронить. При этом отмечается, что его состояние улучшилось, и он смог прожить еще 30 лет.

Известный биолог Иван Павлов занимался изучением этого вопроса и наблюдал за русским крестьянином Качалкиным, который проспал 22 года. Проснувшись, он рассказал, что слышал обрывки разговоров медсестер. Но спустя две недели после пробуждения умер от сердечной недостаточности.

Знаменитый писатель Николай Гоголь боялся, что его похоронят заживо. В молодые годы он перенес малярийный энцефалит, заболевание не прошло бесследно, периодически у него случались обмороки, после которых он крепко засыпал. С возрастом боязнь быть заживо погребенным только усиливалась, и в последние годы жизни он даже спал сидя, чтобы быстрее проснуться, если его случайно примут за умершего. Когда могилу писателя вскрыли, его тело лежало в неестественной позе, а голова была повернута на бок. Легенда о том, что его опустили в могилу живым, ходит до сих пор. Но этому есть вполне тривиальное объяснение. Доски гроба подгнивали неравномерно, из-за чего тело писателя приняло такое положение, в котором его и застали при эксгумации.

Существует несколько причин, из-за которых развивается летаргия. По одной из них, в летаргический сон может впасть человек, который переживает серьезный стресс. Другая причина — вирус, который получил особое распространение в Европе в начале XX века, когда участились случаи летаргического сна. Также было замечено, что летаргия развивается у людей, склонных к частым ангинам, после очередного обострения. Есть версия, что состояние летаргического сна вызывают мутировавшие стафилококки, которые проникают в ткани мозга и вызывают изменения.

Состояния, похожие на летаргический сон могут возникать у людей, страдающих энцефалитом или нарколепсией, а также при приеме некоторых препаратов. Также такое состояние может стать предвестником комы, например при травмах головы и при большой потере крови.

Однозначного ответа, что вызывает летаргический сон пока нет, этот вопрос все еще ждет своего изучения.