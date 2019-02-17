Как были устроены цирки уродов

Есть такое выражение — «красив, так, что глаз не оторвать». Красота человека и правда завораживает, однако в реальности уродство привлекает к себе не меньше внимания. На этом и зарабатывали владельцы и участники знаменитых фрик-шоу, в которых собирались самые необычные люди того времени.

20th Century Fox Television

20th Century Fox Television

Как все начиналось

Первые цирки уродов появились в 18 веке. Изначально цирк был больше похож на привычный нам сегодня — с гимнастами и силачами, клоунами и фокусниками. Однако со временем публика становилась все более избалованной, и вскоре обычных цирков стало мало. Красота и грациозность артистов не удивляла зрителей, и владельцы цирков начали привлекать их шокирующими несовершенствами человеческого тела.

Цирки уродов быстро стали популярны в Европе. В них стекались самые разные люди с телесными аномалиями. Цирк сам по себе был дорогим и прибыльным бизнесом, а фрик-шоу — тем более. Владельцы зарабатывали большие деньги, а сами артисты цирка, которые получали немалую часть заработка цирка, могли обеспечить себе достойную жизнь и безбедную старость.

Когда мода на такие шоу дошла до Америки, начался настоящий «золотой век» цирков уродов. В Новом Свете это развлечение приобрело небывалый размах.

В Америке такие цирки стали более гуманными — артистам платили больше, заключали с ними контракты и давали больше свободы. К тому времени фотография развилась настолько, что стала массово использоваться в рекламе, в том числе, в рекламе цирков. Так, фотографии артистов фрик-шоу заполонили города. Это стало еще одним толчком к развитию такого бизнеса.

ru.wikipedia.org

Программа цирков уродов

В каждом уважающем себя цирке был коллектив из определенных «типажей» артистов. Так, обязательными участниками шоу были бородатые женщины, многие из которых становились очень популярными, выходили замуж и создавали семью. Также в представлении участвовали люди с различными кожными аномалиями — например, с кожей, тягучей, как резина. Еще одной неотъемлемой частью шоу были карлики и великаны. Они часто работали в парах, одним из любимых номеров публики были выступления, в которых лилипуты, закутанные в пеленки, как младенцы, произносили философские монологи. В представлениях также участвовали люди-волки с повышенной растительностью по всему телу, сиамские близнецы — они были гвоздем программы, очень полные и очень худые артисты и т.д.

Metro-Goldwyn-Mayer

Metro-Goldwyn-Mayer

Закат фрик-шоу

Закат бродячих цирков уродов начался во время Второй Мировой войны. В то время людям было не до фрик-шоу, и цирки стали закрываться. Когда война закончилась, стало ясно, что настроения публики изменились — ценность человеческой жизни возросла, представления об этичности и уважении личности вышли на первый план. Люди перестали ходить и платить, и цирки уродов исчезли.