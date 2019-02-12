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Из каких соображений на Руси убивали детей 

Кириллица 12 февраля 2019
Фото: Кириллица
Целенаправленное жестокое убийство детей и подростков в Древней Руси было весьма распространено в тяжелые времена, когда мирные поселения славян подвергались набегам врагов и практически исчезало во время процветания.
Археологи выделяют два периода, когда славяне прибегали к убийству собственных сыновей и дочерей, как к последней надежде решить насущные проблемы — это период с I по V век н.э, и период христианизации Руси, когда язычники, восприняв принятие православия как поругание собственной религии, покинули насиженные места. Они ушли в чащи и пустыни, противопоставив себя обновленной Руси, воюя с ней и снова стараясь убийствами детей вернуть прежние времена, к которым уже не было возврата.
Из каких же соображений они убивали собственных отпрысков?

Дети — проводники в мир мертвых

Историк из Севастополя Михаил Николаевич Козлов в статье «К вопросу о детских языческих жертвоприношениях в домонгольской Руси» предполагает, что у славян существовали так называемые «проводники» в страну мертвых. И в тех случаях, когда умирал почтенный старец шестидесяти лет (а до такого возраста доживали немногие), в захоронение к нему язычники клали тело убитого подростка.
Неизвестный автор в XII веке пояснявший непонятные слова в труде Григория Богослова «Об идолах» указал, что славяне и ныне по окраинам Руси молятся идолищам поганым и «младенци знаменують мертви и берегинями их называють».
Византиец Лев Дьякон в труде «История» описывал обряд погребения русов, убитых в сражении под Доростолом (Болгария), где византийцы схватились с войском князя Святослава, сына Игоря.
Сначала русы принесли в жертву богам пленных греков, затем сожгли тела убитых сородичей, а затем утопили в реке Истре несколько детей, которые, по-видимому, должны были стать «берегинями» и сопровождать погибших в царство мертвых.
Подобный обряд существовал на Тернополье, где на раскопках культового центра на реке Збруч археологи обнаружили выбитый в скале глубокий колодец. На дне колодца был найден скелет подростка с пробитой головой, который погиб около XI–XIII вв. Ученые предполагают, что ребенок тоже был посланцем в мир предков, и язычники убили его, думая, что он передаст мертвым какое-то сообщение.
Здесь же, на горе Богит, были найдены могилы престарелых волхвов, которым в погребение подложили убитых соплеменниками двухлетних детей. Возможно, столь юный возраст жертв объяснялся тем, что в мире мертвых волхвы должны были «омолодиться» кровью юных жертв.

Жертвы Перуну

В поздние времена, а особенно после языческой «реформы» князя Владимира, у славян распространилось «кормление» кровожадных идолов, которых хотели умилостивить телами юных славянских детишек.
При раскопках городища Бабина гора к северо-западу от Киева археологи нашли захоронение детских черепов. Ученые считают, что этих детей убили сами жители городища при нападении на селение сарматов. Это вполне согласуется с описанием византийца Кессария Низианского, жившего в VI веке, славянских воинских трапез, во время которых язычники «разбивали детей о камень, подобно мышам».
Однако те, кто думает, что убийство детей было распространено лишь на Юге Руси, тот ошибается. При раскопках в Звенигороде западнее Москвы были найдены принесенные в жертву подростки от 12 до 15 лет, дети 6–7 лет и младенцы; смерть детей относят к раннехристианскому периоду.
Историки считают, что принесение подростков в жертву было аналогично тому, которое описано в «Повести временных лет», где рассказывается о жертвоприношении князем Владимиром подростка в связи с победой русов над ятвягами. В «Повести…» «старцы и боляре» бросают жребий, решая кого «зарезать идолам» — подростка или девицу. Жребий падает на сына варяга-христианина Феодора, который встает на защиту сына Иоанна и погибает, а подростка приносят в жертву идолищу.

Жертвы Макоше, Роду и Ладе

У язычников, отвергших христианство, в особом почитании оказались самые кровавые боги славян: Род и рожаницы — Макошь и Лада. С Родом и рожаницами историки связывают такой способ убийства детей, как сжигание их в хлебной печи. И в Збручском городище и в Звенигороде были найдены огромные нишеобразные печи, которые использовали для выпекания хлеба в особо парадных случаях — для гостей или для самих волхвов. Внутри этих печей были найдены убитые дети, самому юному из которых было не больше года, а самому старшему — около 12–14 лет.
Свидетельства подобных жертвоприношений были найдены и в Бабиной долине под Звенигородом.
На горе Богит, где стоял Збручский идол, были найдены тела младенцев, положенных в углубления напротив изображений Макоши и Лады.
Игумен киевского Выдубицкого монастыря Моисей в конце XII века писал об обычаях язычников пить кровь младенцев: «Приводяще, закалывают пред материю, и вси пьют кровь заколеного сына матери и тем жертву приносят бесам».

«Строительные» жертвы

В позднее время языческие общины убивали детей для закладывания в основания кумирен. Детские останки, часто разрозненные, расчлененные находят в основаниях языческих кумирен в Звенигороде и в Бабиной долине (Россия), на горе Богит и в городище Зеленые Липы (Украина).
Самое страшное было то, что к детским жертвоприношениям прибегали не только ярые язычники, не ставившие ни в грош жизнь собственных детей и детей своих ближайших соседей, но и ранние христиане, очевидно, еще не освободившиеся от старых верований.
Так, в городе Василёве (Черновицкая область, Украина) при раскопках православного храма был найден каменный гроб, в котором находились останки принесенного в жертву мужчины, тело которого было расчленено и сложено «не анатомическим образом». Тут же, в гробе, находились кувшины с жженым горохом и пережженные кости жертвенных животных.
Но самая страшная находка ждала археологов в фундаменте храма. Выяснилось что в основание двух контрфорсов с южной стороны храма были живьем замурованы два ребенка в возрасте до двух лет. На такую мучительную смерть детей обрекли из-за трещины в стене — язычники осуществили «ремонт», замуровав детей живьем в фундамент.
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Истории , Михаил Козлов
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