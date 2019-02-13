Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как одесский жулик создал советские лагеря 

Кириллица 14 часов назад
Фото: Кириллица
Нафталий Аронович Френкель родился в Одессе в 1983 году. Предприимчивый отец купил сыну документ, в котором местом рождения значился город Стамбул. Благодаря этой бумаге Нафталий стал «турецкопподанным», а значит освобожденным от воинской службы в царской армии. После учебы в коммерческом училище родители пристроили 16 летнего Натана в херсонскую строительную компанию.
Через год молодой человек стал прорабом в немецкой фирме и занялся вывозом леса в Европу. За счет работодателя парня отправили на два года в Германию, где он учился в строительном техникуме. Отучившегося Френкеля назначили ответственным на строительстве школ в еврейских поселениях. Оказалось, что вместо учебных заведений он построил склады, которые сам и сдавал в аренду местным контрабандистам. За эту аферу Натан потерял работу, но в тюрьму не сел.
Во время Гражданской войны Френкель был приемщиком грузов в порту Одессы. Он пропускал в город контрабанду, а списанный товар продавал. На афериста даже обратил внимание легендарный Мишка Япончик, который быстро оценил талант Натана и сказал, что тот легко мог бы стать бухгалтером у самого дьявола.
После того как большевики заняли Одессу, Френкель отплывает в Стамбул, но уже зимой 1921 года возвращается в родной город. Натан снова становится приемщиком грузов в порту и организовывает поставку контрабанды с Турции и Румынии. Во времена НЭПа он продает парижские чулки, дамские шляпы и дорогие парфюмы.
Однако главным делом Френкеля стала организация биржи для скупки золота, предназначенного для пролетариата, большая часть «желтого металла» оседала в карманах афериста и его подельников. Зимой 1924 года жулика арестовали. Одесские раввины не заступились за Натана, не жертвующего деньги в синагоги.

От простого зека до начальника

Френкелю дали десять лет и отправили в Соловецкий лагерь. Благодаря взятке Натана поселили в отдельной каменной сторожке и зачислили административно-хозяйственную часть. Первым проектом одесского комбинатора стало строительства бани. Заключенных Соловецкого лагеря заедали тифозный вши, и Френкель предложил себя начальству как ответственного за строительство новой бани, которую он обещал организовать за сутки. Свое слово он сдержал, и лагерь избавился от вшей. Начальство заметило хозяйственного зека и весной 1926 года ему сократили срок до 5 лет, а в 1927 году Френкеля освободили и назначили начальником производственного отдела Соловецкого лагеря.
Первый нововведением стало поощрение зеков. Если заключенный выполнял норму, ему повышали суточный паек до 800 грамм хлеба и 80 грамм мяса. Лучших работников поощряли материально и полученные деньги они тратили в ларьках, которые Френкель же и открыл. Цены в магазинах были в два-три раза выше реальных, что также приносило государству прибыль.
Обнаружив в монастырских складах большие запасы выделанной кожи, Френкель организовывает производство обуви и изделий кожгалантереи. Продукция лагеря продавалась в московских магазинах. С подачи нового начальника закрыли лагерный театр, музей и газету. Весь «культурный» актив отправили на север для ловли тюленей и трески, а осенью 1929 года расстреляли зеков неспособных к работе.

Встреча в Москве

В разговорах с начальниками Френкель рассказывал о своих планах расширения тюремного производства и озвучивал новые схемы заработка на дармовом труде зеков. Он даже написал письмо лично Сталину, в котором и описывал свое виденье экономического развития советской республики. Об этих разговорах узнали в Москве, и в 1929 году Нафталий Аронович встречается со Сталиным.
После 3-х часовой беседы с вождем Френкель возглавил производственное представительство всех лагерей ГУЛАГа. Тогда же была сформирована схема содержания осуждённых в лагерях и формула исправления человека через работу. Френкель предложил использовать дешёвый труд сотен тысяч репрессированных на многочисленных народных стройках и получил разрешение на внедрение «хозрасчёта».
Теперь узники ГУЛАГа не просто заключенные, они главный ресурс молодой республики. Тысячи зеков рубят лес, строят заводы и дамбы, прокладывают железнодорожные пути. После приходя Френкеля лагеря стали называться исправительно-трудовыми.

Строитель Беломорканала

В 1930 году Френкель отвечает за организацию системы лагерей в Республике Коми. В следующем году он главный на стройке Беломорканала длиной 227 километров с 19 шлюзами, 15 плотинами и 49 дамбами. Сталину нужна трудовая победа и на реализацию проекта он выделяет 20 месяцев. Для сравнения Суэцкий канал (160 километров) строили 10 лет, а Панамский (80 километров) — 30 лет.
Френкель справился с поставленной задачей и тысяч зеков в уложенный срок закончили строительство канала. Объем земляных работ, выполненных при помощи лопат и кирок, составил 21 миллион кубометров грунта. Только по официальным данным на строительстве погибло 15 тысяч заключенных.
Летом 1933-го его направили в Дальневосточный регион для строительства знаменитого БАМа, но в 1937 году Френкеля арестовали и доставили на Лубянку. По слухам в судьбу лагерного реформатора вмешался Сталин, который через несколько лет назначил его начальником специально созданного Управления железнодорожного строительства НКВД. В войну и после нее Френкель продолжает заниматься ответственной работой.
Умер одесский бандит Френкель в 1960 году в звании генерал-лейтенанта инженерной службы. За свою долгую работу он получил три ордена Ленина, а после смерти появились слухи о его многомиллионных счетах в западных банках.
Кириллица: последние новости
Из каких соображений на Руси убивали детей Почему русские верили, что у иностранцев нет души Как в слове «Россия» появилось второе «с»
Комментарии17
Истории
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Люди
Почему затонул пароход «Челюскин»
Истории Люди
Названы города, которые могут опустеть к 2100
Места
Как живут люди, которые никогда не моются
Люди
Девушка вышла замуж за зомби-куклу
Безумный мир Вещи
Реалити-шоу снимут на виртуальной Луне
Безумный мир Люди
Тройное Солнце увидели жители Заполярья
Места
Какими песнями пытают заключенных
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение