Как одесский жулик создал советские лагеря

Нафталий Аронович Френкель родился в Одессе в 1983 году. Предприимчивый отец купил сыну документ, в котором местом рождения значился город Стамбул. Благодаря этой бумаге Нафталий стал «турецкопподанным», а значит освобожденным от воинской службы в царской армии. После учебы в коммерческом училище родители пристроили 16 летнего Натана в херсонскую строительную компанию.

Через год молодой человек стал прорабом в немецкой фирме и занялся вывозом леса в Европу. За счет работодателя парня отправили на два года в Германию, где он учился в строительном техникуме. Отучившегося Френкеля назначили ответственным на строительстве школ в еврейских поселениях. Оказалось, что вместо учебных заведений он построил склады, которые сам и сдавал в аренду местным контрабандистам. За эту аферу Натан потерял работу, но в тюрьму не сел.

Во время Гражданской войны Френкель был приемщиком грузов в порту Одессы. Он пропускал в город контрабанду, а списанный товар продавал. На афериста даже обратил внимание легендарный Мишка Япончик, который быстро оценил талант Натана и сказал, что тот легко мог бы стать бухгалтером у самого дьявола.

После того как большевики заняли Одессу, Френкель отплывает в Стамбул, но уже зимой 1921 года возвращается в родной город. Натан снова становится приемщиком грузов в порту и организовывает поставку контрабанды с Турции и Румынии. Во времена НЭПа он продает парижские чулки, дамские шляпы и дорогие парфюмы.

Однако главным делом Френкеля стала организация биржи для скупки золота, предназначенного для пролетариата, большая часть «желтого металла» оседала в карманах афериста и его подельников. Зимой 1924 года жулика арестовали. Одесские раввины не заступились за Натана, не жертвующего деньги в синагоги.

От простого зека до начальника

Френкелю дали десять лет и отправили в Соловецкий лагерь. Благодаря взятке Натана поселили в отдельной каменной сторожке и зачислили административно-хозяйственную часть. Первым проектом одесского комбинатора стало строительства бани. Заключенных Соловецкого лагеря заедали тифозный вши, и Френкель предложил себя начальству как ответственного за строительство новой бани, которую он обещал организовать за сутки. Свое слово он сдержал, и лагерь избавился от вшей. Начальство заметило хозяйственного зека и весной 1926 года ему сократили срок до 5 лет, а в 1927 году Френкеля освободили и назначили начальником производственного отдела Соловецкого лагеря.

Первый нововведением стало поощрение зеков. Если заключенный выполнял норму, ему повышали суточный паек до 800 грамм хлеба и 80 грамм мяса. Лучших работников поощряли материально и полученные деньги они тратили в ларьках, которые Френкель же и открыл. Цены в магазинах были в два-три раза выше реальных, что также приносило государству прибыль.

Обнаружив в монастырских складах большие запасы выделанной кожи, Френкель организовывает производство обуви и изделий кожгалантереи. Продукция лагеря продавалась в московских магазинах. С подачи нового начальника закрыли лагерный театр, музей и газету. Весь «культурный» актив отправили на север для ловли тюленей и трески, а осенью 1929 года расстреляли зеков неспособных к работе.

Встреча в Москве

В разговорах с начальниками Френкель рассказывал о своих планах расширения тюремного производства и озвучивал новые схемы заработка на дармовом труде зеков. Он даже написал письмо лично Сталину, в котором и описывал свое виденье экономического развития советской республики. Об этих разговорах узнали в Москве, и в 1929 году Нафталий Аронович встречается со Сталиным.

После 3-х часовой беседы с вождем Френкель возглавил производственное представительство всех лагерей ГУЛАГа. Тогда же была сформирована схема содержания осуждённых в лагерях и формула исправления человека через работу. Френкель предложил использовать дешёвый труд сотен тысяч репрессированных на многочисленных народных стройках и получил разрешение на внедрение «хозрасчёта».

Теперь узники ГУЛАГа не просто заключенные, они главный ресурс молодой республики. Тысячи зеков рубят лес, строят заводы и дамбы, прокладывают железнодорожные пути. После приходя Френкеля лагеря стали называться исправительно-трудовыми.

Строитель Беломорканала

В 1930 году Френкель отвечает за организацию системы лагерей в Республике Коми. В следующем году он главный на стройке Беломорканала длиной 227 километров с 19 шлюзами, 15 плотинами и 49 дамбами. Сталину нужна трудовая победа и на реализацию проекта он выделяет 20 месяцев. Для сравнения Суэцкий канал (160 километров) строили 10 лет, а Панамский (80 километров) — 30 лет.

Френкель справился с поставленной задачей и тысяч зеков в уложенный срок закончили строительство канала. Объем земляных работ, выполненных при помощи лопат и кирок, составил 21 миллион кубометров грунта. Только по официальным данным на строительстве погибло 15 тысяч заключенных.

Летом 1933-го его направили в Дальневосточный регион для строительства знаменитого БАМа, но в 1937 году Френкеля арестовали и доставили на Лубянку. По слухам в судьбу лагерного реформатора вмешался Сталин, который через несколько лет назначил его начальником специально созданного Управления железнодорожного строительства НКВД. В войну и после нее Френкель продолжает заниматься ответственной работой.

Умер одесский бандит Френкель в 1960 году в звании генерал-лейтенанта инженерной службы. За свою долгую работу он получил три ордена Ленина, а после смерти появились слухи о его многомиллионных счетах в западных банках.