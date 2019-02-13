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Почему затонул пароход «Челюскин» 

Рамблер 12 часов назад
13 февраля 1934 года в Чукотском море льдины раздавили пароход «Челюскин». Судно затонуло за 2 часа, а весь экипаж высадился на льдину, а последним покинул судно руководитель экспедиции профессор Отто Юльевич Шмидт и капитан корабля Владимир Иванович Воронин. 104 человека оказались на льду и могли надеяться только на авиацию. Люди сняли с корабля всё, что могло пригодиться для зимовки, однако этого было недостаточно для арктических условий. Тем не менее, экипаж не потерял присутствия духа: люди строили бараки, расчищали аэродром, чтобы принять самолёты. На Большой земле в это время готовили спасательную экспедицию. 5 марта к льдине пробился лётчик Анатолий Ляпидевский. Он сумел посадить самолёт на лёд и забрал нескольких женщин. В течение следующих трёх недель коллеги Ляпидевского вывезли всех остальных пострадавших.
Видео рассказывает о беспрецедентной спасательной операции, организованной советским правительством.
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Истории , Видео , Люди , Владимир Воронин , Отто Шмидт
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