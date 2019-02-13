Почему Гитлер не напал на СССР раньше

В литературе о Второй мировой войне красной нитью сквозит мысль о том, что Гитлер только потому не победил СССР, что не успел до зимы взять Москву. А не успел он этого сделать потому, что слишком поздно предпринял вторжение. Зачем-то ждал до конца июня, вместо того, чтобы напасть ещё весной. Тем более, что и первоначальный срок нападения был как будто намечен на 15 мая 1941 года. То есть, получается, что Гитлер по какой-то прихоти или недоумию потерял драгоценное время? Или были объективные причины, вынудившие его отложить выполнение плана «Барбаросса»?

Прежде всего, давайте уточним, откуда взялось, что Гитлер назначил датой вторжения в СССР 15 мая. У этой даты есть только один источник: директива Главного командования вермахта №21, иначе план «Барбаросса», подписанная фюрером 18 декабря 1940 года. В ней значится: «Приказ о стратегическом развёртывании вооружённых сил против Советского Союза я отдам в случае необходимости за восемь недель до намеченного срока начала операций. Приготовления, требующие более продолжительного времени, если они ещё не начались, следует начать уже сейчас и закончить к 15.5.41».

Отсюда не следует, что 15 мая было уже намечено как дата нападения. К этому сроку должна была только закончиться переброска войск вермахта в районы, откуда могло начаться их стратегическое развёртывание для операции против СССР. Назначение даты начала операции — предмет особого приказа. Из того же текста следует, что данный приказ должен был быть отдан не позднее, чем за восемь недель до намеченного срока вторжения. То есть, если этим сроком намечалось 15 мая, то приказ должен был поступить не позднее 20 марта 1941 года. Как известно, такого приказа не было. [С-BLOCK]

Конечно, Гитлер был заинтересован напасть на СССР как можно раньше, и план «Барбаросса» недвусмысленно на это указывает: «Германские вооружённые силы должны быть готовы разбить Советскую Россию в ходе скоротечной кампании». 15 мая было ориентировочным сроком. Уже 3 апреля ОКХ отдало приказ, в котором говорилось о переносе операции «Барбаросса» «по меньшей мере на четыре недели». Отсрочка мотивировалась необходимостью военной операции на Балканах. 30 апреля, уже после завершения оккупации Югославии и Греции, в новом приказе впервые была названа конкретная дата нападения — 22 июня, и она была выдержана. 17 июня войска Германии и её союзников получили кодовый сигнал «Дортмунд» для выдвижения на исходные позиции.

Итак, причина отсрочки вроде бы не вызывает сомнения, раз немцы сами её назвали. Однако некоторые историки сомневаются в истинности этой официальной версии.

По мнению некоторых мистически настроенных людей, нападение на СССР Гитлер специально приурочил ко дню, когда Русская православная церковь праздновала «День всех святых, в земле Российской просиявших». Учитывая, что Гитлер рассматривал поход на СССР как «борьбу с безбожным большевизмом», и что немецкая администрация повсеместно открывала в оккупированных областях храмы, ранее закрытые большевиками, эту «версию» следует отбросить как нелепый миф. Рассмотрим более серьёзные объяснения.

По мнению таких авторов, как В. Суворов (Резун) и М. Солонин, Гитлер предпринял вторжение в момент, наиболее благоприятный для того, чтобы упредить советские войска, которые сами готовились к нападению на Германию. На 6 июля 1941 года Сталиным было якобы назначено начало похода РККА в Европу. Гитлер, зная об этом, выбрал время, чтобы внезапным ударом разбить советские войска, сосредоточенные вблизи границ и совершенно не готовые к обороне. Поэтому он и отложил нападение до 22 июня, чтобы действовать наверняка.

Однако данная версия не находит пока прямых документальных подтверждений. Проблема для неё даже не в засекреченности важнейших советских архивных документов предвоенной поры. Во всех немецких документах начисто отсутствуют указания на то, что подготовка германских войск к вторжению в СССР осуществлялась в зависимости от данных о якобы готовящемся советском вторжении и с целью его упредить. Все имеющиеся на сегодня данные свидетельствуют о том, что нацистская Германия готовила нападение на СССР совершенно независимо от того, что предпринимало советское руководство.

Английский историк А. Дж. П. Тейлор ещё в 70-е годы прошлого века писал: «Впоследствии считали, что осуществление плана „Барбаросса“… было… отложено из-за событий в Югославии… Это легенда, придуманная немецкими генералами для оправдания своего поражения в России и фактически ни на чём не основанная. Лишь 15 из 150 [точнее, из 153 — Я. Б.] немецких дивизий, предназначенных для первого удара, были отвлечены на Балканы. Вряд ли это серьёзная потеря. Планы мобилизации в Германии для Восточного фронта не были выполнены к 15 мая… вследствие недостатка снабжения, особенно автотранспорта… Отсрочка, возможно, даже оказалась кстати, поскольку после весеннего таяния снега земля просохла к середине июня».

К этому можно добавить ещё такое соображение. Фактор стратегической внезапности наверняка был бы использован Германией в большей степени, если бы вторжение было предпринято в мае месяце. В это время Сталин считал бы германскую армию наименее способной нанести удар, поскольку её сухопутная операция на Балканах только завершилась, а ей ещё предстояло захватывать Крит.

Поэтому гипотеза о том, что вермахт упустил удобное время для разгрома СССР лишь по чисто техническим причинам (трудности сосредоточения материальной части), а не из-за внезапной необходимости проводить операцию на Балканах (осуществлённую весьма ограниченными силами), заслуживает серьёзного внимания.