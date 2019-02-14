Почему так и не нашли «завещание Сталина»

Нет-нет да и проскальзывает в разных популярных книгах и СМИ упоминание, будто Сталин, подобно Ленину, незадолго до смерти тоже написал своего рода политическое завещание. Да вот только эпигоны вождя скрыли это завещание от народа, так как там указывалось имя преемника, рекомендовались новые назначения на высокие посты и давалась нелицеприятная характеристика тех, кто был рядом со Сталиным в последние годы.

Сталин: странные события последних месяцев жизни

На XIX съезде КПСС в октябре 1952 года Сталин неожиданно для многих подал в отставку с поста первого секретаря ЦК. Приближённые Сталина и делегаты съезда, естественно, дружно умолили Сталина не оставлять «царство». На съезде были предприняты некоторые шаги, смысл которых был ясен далеко не всем. Расширили состав ЦК. Вместо узкого Политбюро создали Президиум ЦК из 25 членов. Правда, потом в его составе всё равно выделили Бюро ЦК. Сама партия исключила из своего названия слово «большевики», перестала именоваться ВКП (б) и приняла новое обозначение — КПСС.

В ночь с 28 февраля на 1 марта Сталин долго беседовал на своей даче в Кунцево с четвёркой наиболее приближённых к нему в тот момент и влиятельных лиц в стране — Берией, Маленковым, Булганиным и Хрущёвым. О чём они говорили — неизвестно. На вечер 1 марта Сталин пригласил всех четверых к себе на домашний обед, где к ним должны были присоединиться его дети Светлана и Василий. Обеда не состоялось. Пойдя спать после четырёх часов утра, Сталин больше не очнулся. В бессознательном состоянии вождя обнаружили только вечером 1 марта. Агония длилась четыре дня.

Что стало с бумагами Сталина

Личный архив Сталина хранится под номером 558 в РГАСПИ. Но насколько он полон и адекватен? По распоряжению Хрущёва были уничтожены многие архивные документы, уличавшие участие Хрущёва в сталинских репрессиях. А ещё раньше, по-видимому, бумаги Сталина основательно подчистил Берия. На третий день после смерти Сталина, 7 марта, с его дачи в Кунцево чины госбезопасности вывезли всю мебель. Затем её вернули, но в ней не оказалось никаких бумаг, которые Сталин держал там.

По некоторым данным, в 1990-е годы архив Сталина на некоторое время был вывезен в США. Вернулись в России подлинные документы или только их копии, и насколько полно — всё это тайна за семью печатями. Итак, некие письменные распоряжения Сталина насчёт того, как поступить с властью после его смерти, вполне могли затеряться или быть уничтоженными, учитывая все эти странные обстоятельства. Однако вопрос: действительно ли они были Сталиным написаны? Имелась ли в этом необходимость?

Молотов в конце жизни рассказывал журналисту Чуеву, что Сталин работал над продолжением «Экономических проблем социализма», опубликованных в феврале 1952 года. В данном случае интересно не содержание этой последней прижизненной работы Сталина, а её предназначение. В известном смысле её можно рассматривать как «экономическое завещание» вождя СССР. Молотов уверял, что Сталин давал ему на ознакомление рукопись продолжения своей работы, которую он вернул Сталину в декабре 1952 года. Если такая рукопись была, то нет ничего невозможного в том, что Сталин делал записи и насчёт политики будущего руководства СССР. Также неудивительно, если такие бумаги исчезли без следа, так как и рукопись второй части «Экономических проблем социализма» утрачена.

Что планировал Сталин

Многие историки рассматривают отставку Сталина на XIX съезде как сознательную провокацию, но вряд ли это было на самом деле так. Ещё в 1951 году Сталин начал передавать часть полномочий приближённым. В частности, он снабдил Берию, Маленкова и Булганина факсимиле своей подписи для проставления на официальных документах. Очевидно, что Сталину было всё тяжелее совмещать пост председателя Совета Министров с должностью первого секретаря партии. Надо иметь ввиду, что пост Предсовмина считался тогда наивысшим, и его-то Сталин не собирался оставлять.

Скорее всего, ближе к истине те историки, которые считают, что Сталин ещё при жизни готовил разделение высших партийных и советских постов и уже подбирал преемника на должность первого секретаря ЦК. Называют даже его имя — бывший первый секретарь ЦК КП Белоруссии П. К. Пономаренко, но это остаётся в области гипотез. Попытка открыто, на съезде, провести такое разделение власти не удалась из-за созданной самим же Сталиным атмосферы страха и лизоблюдства в верхах. Тогда, вероятно, вождь решил сообщить о предстоящих изменениях в узком кругу приближённых и своей семьи.

Далее уже идут догадки чистой воды. Не исключено, что в беседе под утро 1 марта Сталин сообщил упомянутой четвёрке деятелей, кого хочет видеть вместо себя на руководящих постах. Возможно, кому-то из них это не понравилось, и эти деятели решили ускорить смерть вождя. То, что Сталину «помогли» отправиться на тот свет — излюбленный сюжет многих писаний на эту тему, хотя данная версия вряд ли вообще может быть доказана.

Подоплека легенды

Обращает на себя внимание, что рассказы о «политическом завещании» Сталина, которому не дали осуществиться его недостойные эпигоны, начали распространяться с начала 1990-х гг. Подоплека всех этих версий совершенно прозрачна: крушение СССР и социализма есть результат вражеского заговора. А вот если бы не сошли со сталинских принципов (что первым сделал ещё Хрущёв), то был бы у нас по сей день великий и могучий Союз. Сюжет этих легенд также стар, как мир: добрый царь и злые бояре. В этом же ключе — и другие легенды про «неосуществлённые демократические планы» Сталина: альтернативные выборы в Верховный Совет и т.п.

Как мы видели, нет ничего невозможного в том, что Сталин действительно имел в начале 1953 года какие-то конкретные планы перемещений и назначений в верхах на случай своей смерти, а может быть ещё и при жизни. Возможно, он оставил об этом какие-то записи и даже сообщил ближайшему окружению. Однако вряд ли, обнаружив эти записи сейчас, мы нашли бы в них некую сокровенную мудрость. В этом убеждает содержание опубликованной части «Экономических проблем социализма» и свидетельства об её неопубликованном продолжении. Там Сталин предлагал в ближайшем будущем покончить с товарным производством и денежным расчётом, как несовместимыми с движением к коммунизму, и перейти на натуральный продуктообмен. Нетрудно представить, к каким последствиям это привело бы в экономике СССР. Вряд ли «политическое завещание» Сталина, будь оно им написано, представляло бы собой панацею от гибели СССР.