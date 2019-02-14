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Далматин с сердцем на носу влюбил в себя интернет 

Ридус + ещё 1 8 часов назад
Фото: Ридус
Пёс породы далматин по кличке Уайли стал настоящей интернет-звездой благодаря пятнышку на носу в виде сердечка. Его хозяйка 26-летняя Лекси Смит (Lexi Smith), рассказала, что выбирала щенка из 11 братьев и сестёр, и тогда пятно-сердце было не так заметно, к тому же оно могло исчезнуть или поменяться с возрастом: «Я выбрала его потому что заводчик сказал, что этот щенок любит только спать, есть и обниматься, тогда я решила, что у нас много общего».
ridus.ru
Маленький далматин вырос настоящим красавцем, а его пятнышко в форме сердца стало ещё более заметным: «Из крошечного сонного щенка Уайли превратился в большого великолепного пса, в котором так много индивидуальности. Сейчас моя собака — это 24 килограмма любопытства, нахальства, глупости, неуклюжести, сумасшествия, голода, счастья и любви! Никакое количество фотографий не может передать то, как сильно я его люблю, и что он мой лучший друг», — признаётся девушка.
ridus.ru
По словам хозяйки, больше всего на свете её пятнистый питомец любит ходить в походы: «Нам повезло, что мы живём в Колорадо, где есть множество красивых мест для игр и прогулок. Уайли любит много бегать и гулять в больших парках, которые здесь повсюду. А ещё мой пёс обожает ездить на машине, где он может сидеть впереди, как второй пилот и, прижавшись носом к окну, смотреть на проплывающие виды».
Также Лекси отмечает, что её собака бывает чертовски капризной: «Упрямство — типичная черта далматинов. Уайли далеко не всегда делает то, что я хочу, и хоть это иногда разочаровывает меня, я знаю, что это издержки владения данной породой. Его капризы смешат меня, поскольку заставляют проявлять творческий подход в воспитании».
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И несмотря на некоторые сложности в дрессировке далматина, американка признаётся, что не променяет и целый мир на своего пса: «Мне действительно очень повезло с Уайли. У него прекрасное сердце, и я не говорю о том, что у него на носу. Он любит всех, кого встречает, и всегда очень рад новым друзьям. Его сравнительно легко тренировать, и он стал моим лучшим партнёром по приключениям, о котором я только могла только мечтать. Ему нужно много внимания, и в основном он не отходит от меня ни на шаг, но мне это нравится!»
ridus.ru
Как у каждого уважающего себя пса, у далматина с печатью любви на носу есть своя страничка в Instagram, на которую подписаны уже более 120 тысяч человек. Благодаря чему Уайли уже стали узнавать на улицах и просить сфотографироваться с ним.
«Некоторые люди видят нас на улице и говорят: «О, это та самая собака из интернета!», — смеётся Лекси. — А ещё много людей останавливаются просто полюбоваться на представителя породы: «Я никогда не видел далматина лично!» — часто говорят мне случайные прохожие»".
Недавно «Ридус» рассказывал, как любимцем соцсетей стал золотистый ретривер с пятном на морде. У очаровательного пса уже больше 130 тысяч поклонников.
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