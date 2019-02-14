До какого века клеймили на Руси

Из всех телесных наказаний в древней Руси постановка клейма тем или иным способом была одной из самых редких и невостребованных. Первые законы, регулирующие меру взысканий, применяемую к преступникам, предполагали, в основном, штрафы (даже за убийство), изгнание и отъём имущества в пользу князя или пострадавших.

Затем в обиход постепенно вошли порка, битьё палками, позаимствованные у азиатских народов и смертная казнь. Первое внятное свидетельство о применении клкйма, дошедшее до нас, датировано концом XIV века и постановляет «татя всякого пятнати», так что историю данного телесного наказания можно начать именно с воров.

Алтынного вешают, а полтинного чествуют

Отметить опасного преступника так, чтобы всем издалека было видно, сочли хорошей идеей в середине XVII столетия. Правда, поначалу для этих целей хапугам всех мастей отрезали уши, а чуть позже — пальцы рук или ног.

При Петре I их стали, наконец, клеймить, для чего использовалась новая технология. Если до этой поры отметины ставились как тавро — посредством раскалённого металла, то теперь палач брал специальный фигурный штемпель с длинными иглами, прикладывал к коже наказуемого и ударял киянкой. В полученную таким образом рану старательно втирался порох, позже его заменили индиго, тушь, охра или чернила.

Судя по всему, первые клейма оставляли на теле преступника след в виде двуглавого орла, а при Елизавете Петровне были введены литеры, так что похитители чужого имущества становились обладателями татуировки сомнительного качества в виде слова «ВОРЪ», буквы которого располагались на лбу и на щеках, а дополняли эту картину вырванные ноздри. Впрочем, нередко этим заменялась смертная казнь.

На лице написано

Неудачливые революционеры придавались позору, что способствовало усмирению народных масс. Первыми бунтовщиками, которых отметили особыми литерами, были участники беспорядков в 1662 году и восставшие стрельцы в 1698, которых не подвергли смертной казни.

Г. К. Котошихин, служивший в Посольском приказе писал об этом так: «Клали на лица на правой стороне признаки, разжегши железо накрасно, а поставлено на том железе Буки, то есть — бунтовщик, чтобы был до веку признатен».

Не избежали этой участи и пугачёвцы, получившие за восстание отметины в виде разных букв, которыми выделяли государственных изменников. Помимо клеймения к бунтовщикам применяли наказания в виде ссылки или порки, а семью преступника обрекали на изгнание.

Следы ссыльных

Клеймение каторжных вошло в обиход с начала XVIII века и было обязательной процедурой до выхода указа о полной отмене телесных наказаний. Ссыльных отмечали, ставя буквы на предплечье и лопатку, либо лицо. Причём литеры на их теле говорили о том, сбегал ли уже человек и сколько раз это произошло, отсюда и родилось выражение «Клейма ставить негде».

К XIX столетию сформировался особый порядок данной процедуры, который был установлен через «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 года: «Наложение клейм на осуждённых к тому преступников следует непосредственно за наказанием их плетьми через палачей, также публично и рукою палача. Оно состоит в поставлении, определённым для того способом, на лбу или щеках осуждённого букв КАТ».

Присутствовавший при этой процедуре врач не столько следил за гигиеной и состоянием наказуемого, сколько обеспечивал долговечность оттиска.

Кроме всего прочего, каторжников часто были биты кнутом. Как известно, бич тоже оставляет на коже очень характерный след.

О прочих запятнанных

Известны также единичные случаи наложения клейм людям достаточно высокого статуса — изменникам и лжецам. Через это прошли в эпоху Екатерины II фальшивомонетчики Сергей Пушкин , офицер Фейнберг и барон Гумпрехт. Регистратор Шацкий за подлог был лишён всех чинов и клеймён как лжец.

К сожалению, из-за ошибок следствия иногда страдали невинные люди, что возмущало даже знать. При Александре I после такого инцидента пострадавшим выдали особые бумаги, в которых говорилось о недействительности их клейм, и вдобавок, они получили вольные. Уложение 1845 года интересно ещё и тем, что предписывало наложение клейма за богохульство и ложные присяги. Продержались эти порядки ровно 10 лет, так как в 1855 году указом Александра все телесные наказания были заменены заключением в тюрьму.