Кто первым создал атомную бомбу

Мнения о том, кто создал атомную бомбу первым, расходятся. Отцами самого разрушительного оружия в мире принято считать американца Роберта Оппенгеймера и советского ученого Игоря Курчатова . Но не все знают, что параллельно им атомное оружие разрабатывалось как минимум в четырех странах — Италии, Венгрии, Дании и Германии.

Немцы стали первой нацией, которая начала вести исследования в этом направлении. Уже в июне 1939 года руководство Третьего рейха поставило военным задачу создать реакторную установку на полигоне Куммерсдорф под Берлином. Был резко ограничен вывоз урана за пределы страны, начались крупные закупки урановой руды. Но война внесла коррективы в дерзкие планы Третьего рейха — программа была свернута.

В сентябре 1939 года Альберт Эйнштейн написал письмо президенту США Франклину Рузвельту . Соавторами письма стали физики-эмигранты из Венгрии — Лео Силард, Юджин Вигнер, Эдвард Теллер. В письме ученые обращали внимание на «атомную проблему», указывая на то, что Германия активно ведет исследования и в скором времени может получить атомное оружие. С того момента США активно включились в соперничество по созданию самой смертоносной бомбы в мире.

В 1943 году Сталину доложили о работах союзников и противников над созданием атомной бомбы. Было принято решение начать советский атомный проект. В работу над ним включились не только лучшие ученые страны, но и разведчики, которым было поручено собирать информацию по всему миру.

Одним из наиболее ценных источников, который помог серьезно продвинуться в исследованиях СССР, стала советская резидентура, работавшая в США. В продвижении советского ядерного проекта помог также немецкий опыт. Сразу после окончания войны, в Германию под разными легендами были направлены советские физики, чьей задачей был сбор информации об атомных разработках Третьего Рейха.

Помимо этого, одной из задач ученых были поиски металлического урана, добытого немцами. Курчатов позже отмечал, что найденный уран и данные, полученные учеными, ускорили работу минимум на год.

Сегодня уже не секрет, что в советском атомном проекте принимали участие, в том числе, немецкие ученые. Говорят, что их было не менее тысячи. Среди них были, в том числе, и пленники — например, Макс Штейнбек, который со временем стал советским академиком и вице-президентом АН ГДР. Одними из видных создателей советской атомной бомбы были барон Манфред фон Арденне (ставший дважды лауреатом Сталинской премии), Николаус Риль, Рудольф Позе, Густав Герц. Никто из них не был обижен советским правительством, а некоторые даже получили возможность вернуться на родину.