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Как радикалы отбросили современный Иран в XVIII век 

Русская семерка 15 часов назад
Фото: Русская семерка
В 1963 году шах Ирана Мохаммад Реза Пехлеви объявил о начале «белой революции» — программы модернизации всех сфер жизни, призванной сделать к 2000 году его страну пятой по мощности в мире (после США, СССР, Японии и ФРГ) экономической державой.
Спустя 16 лет шах был вынужден бежать из страны в результате народной революции, и Иран стал исламской республикой, существующей по настоящее время и занимающей (в 2017 году) 29-е место в мире по объёму ВВП.
Конечно, если бы исламская революция в Иране не разразилась, то ещё далеко не факт, что все планы шаха реализовались бы так, как было им задумано. Жизнь неизбежно внесла бы свои коррективы. Понятно и то, что революция шаха была вызвана и ускорена именно его политикой. Тем не менее, всегда важно сравнивать, что та или иная страна выиграла, и что потеряла, в результате революции.

Модернизация Ирана

Всенародным референдумом 26 января 1963 года (6 бахмана 1341 года по шиитскому календарю, принятому в Иране) были утверждены основные направления «белой революции». Это были: аграрная реформа путём ликвидации крупных помещичьих латифундий и наделения землёй безземельных и малоземельных крестьян, национализация лесов и пастбищ, приватизация части государственных предприятий для создания денежного фонда реформ, поощрение частного предпринимательства, введение всеобщего бесплатного светского школьного образования для детей обоего пола, наделение мужчин и женщин равными гражданскими и политическими правами.
Параллельно этому руководство Ирана неуклонно проводило мероприятия по выводу главной экспортной отрасли экономики — добычи нефти — из-под иностранного контроля. Государство занимало всё более прочные позиции в акционировании смешанных с иностранным капиталом нефтяных компаний и к 1973 году, даже по оценке всегда придирчивых в таких вопросах советских экономистов, добилось полного национального контроля над нефтяной отраслью.
О бурном экономическом развитии Ирана в этот период свидетельствуют такие данные. За 15 лет (1960-1975) ВНП Ирана вырос в пять раз. Ежегодный его прирост превышал 10%. В 1962-1972 гг. доля промышленности в ВВП Ирана выросла с 33% до 41%. К концу 1970-х гг. в сельской местности производилось уже менее 20% национального дохода, тогда как в 1950 году этот показатель превышал 75%.
Благодаря возросшей выручке от нефти в Иране резко выросли валютные запасы, а годовой бюджет страны увеличился в 1962-1977 гг. в 15 раз, составив 20 млрд тогдашних долларов. Свыше 60% крестьян безвозмездно получили землю благодаря аграрной реформе. Шах отказался от лично принадлежавших ему земель, передав их в фонд наделения безземельных крестьян.
Необычайно резкими были перемены в общественной жизни. Миллионы молодых людей получили полное среднее образование. Всем, выдержавшим экзамены, обеспечивалось бесплатное обучение в государственных вузах. Студентам выплачивались государственные стипендии, наиболее способные отправлялись за государственный счёт на обучение в престижнейшие вузы США и Западной Европы.
Бурными были изменения и в быту. По наблюдениям современников, Тегеран 70-х превратился в европейский город с обилием рекламы и супермаркетов, с новыми автомобилями и молодёжью, одетой и причёсанной по-западному. Женщину в чадре или хиджабе стало почти невозможно встретить на улицах иранской столицы.

«Подводные камни» перемен

Но не всем нравились происходящие перемены. Земельная реформа затронула интересы шиитского духовенства, которое, с помощью таких лидеров, как аятолла Хомейни, повело бескомпромиссную борьбу против шахского режима, разжигая антииудейские и антихристианские предрассудки в массе народа. Возмущалось духовенство и раскрепощением женщин. Не все крестьяне смогли рачительно распорядиться полученной землёй, разорились и пополнили городской люмпен-пролетариат. При общем росте уровня жизни стали резко выделяться нувориши, вызывавшие у народа ненависть.
После нескольких лет исключительно благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка в 1976 году наступил закономерный спад, и темпы экономического развития снизились. Здесь режим шаха попал в ловушку обманутых ожиданий вечного роста благосостояния. Вдобавок в политической сфере шах постоянно «закручивал гайки». Ещё в 1957 году была создана политическая полиция САВАК, снискавшая всеобщую ненависть, а в 1973 году шах ввёл однопартийный режим, отменив свободу выборов. Вдобавок шахская охранка, руководствуясь рекомендациями США, боролась исключительно против левых сил и почти не обращала внимания на оппозицию со стороны консервативных религиозных групп.

То, что произошло — регресс в чистом виде

К моменту стихийной народной революции против шахского режима левая и либеральная оппозиция была раздавлена, и образовавшийся политический вакуум заполнили сторонники исламского фундаментализма, противники преобразований на западный лад. Но допустим, что шахский режим либо вовремя предпринял бы либерализацию либо подавлял в основном консерваторов. Каким мог быть сейчас Иран?
Невозможно предсказать, какое он занял бы место в мире по экономике. Но Иран был бы светским государством, и исламский фундаментализм не получил бы нигде в мире такого развития. Не было бы ни талибов, ни ИГИЛ*, ни многих террористических актов, потрясших мир в последние два-три десятилетия. Во внешнеполитической сфере Иран остался бы союзником США, но косвенно это могло позитивно отразиться и на СССР. Потому что тогда Советский Союз вряд ли решился бы на роковое введение своих войск в Афганистан, рядом с американским союзником. Не случилось бы и самой кровопролитной в мире, после 1945 года, ирано-иракской войны.
Иран мог стать первым в мире мусульманским государством, совершившим модернизацию не только техники и инфраструктуры страны, но и всего общественного и политического строя. Опорой исламской революции стали оставшиеся очаги традиционных укладов и авторитета шиитского духовенства, а они были бы ликвидированы, если бы «белую революцию» удалось довести до конца. Есть все основания полагать, что качество всей мировой цивилизации, а не только жизни в самом Иране, сейчас было бы иным, более высоким во многих отношениях, чем наблюдается в нашей действительности. Исламская революция отбросила назад не только Иран, но и весь Ближний Восток, и всё человечество.
* организация, запрещённая в РФ
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