Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Радио «Комсомольская правда» исполняется 10 лет 

Партнерский материал 11 часов назад
Фото: партнерский материал
16 февраля 2009 года в 9:05 по Москве на частоте 97.2 FM в эфир вышел первый выпуск новостей — круглосуточная информационно-разговорная радиостанция «Комсомольская правда» начала свое вещание.
Являясь частью большого мультимедийного холдинга, Радио КП за 10 лет уверенно завоевало свою аудиторию. 24 часа в сутки 7 дней в неделю в радиоэфире освещаются самые резонансные и актуальные события в стране и мире.
Сегодня Радио КП — это федеральная радиостанция с 61 передатчиком и вещанием в 400 населенных пунктах от Калининграда до Владивостока. Каждый год Радио «Комсомольская правда» открывает все новые пункты вещания, а значит тысячи людей получают возможность настроиться с нами на одну волну. В процессе запуска вещание в Астрахани, Санкт-Петербурге и Нижневартовске.
Рост подтверждают и медиа-показатели — по данным исследовательской компании Mediascope за 2018 год, Радио КП стало самой быстрорастущей радиостанцией. Ежедневно нас слушает 1,4 миллионов человек, ежемесячно — 4,3 миллиона. Технический охват аудитории на сегодняшний день более 53 миллионов человек.
За 10 лет в студии Радио КП побывали сотни артистов, политиков, звезд первой величины, общественных деятелей и экспертов. В 2018 году гостем прямого эфира стал президент России Владимир Путин.
Радио «Комсомольская правда» — заслуженный обладатель наград и премий, победитель многих профессиональных конкурсов. Радио КП регулярно входит в ТОП-8 по цитируемости по данным «Медиалогии» среди федеральных радиостанций. В отчетном годовом рейтинге за 2018 год Радио КП заняло 5 место, обойдя BusinessFM, Вести FM и Коммерсантъ FM.
Пост генерального директора радиостанции с 2013 года занимает известный медиаменеджер, лауреат Национальной Премии «Медиа-Менеджер года» в 2011 и 2016 годах, Александр Чепель. С 2019 года главный редактор радио — Андрей Горбунов.
В Москве радио вещает на частоте 97,2 FM, а также в режиме online на сайте, в соцсетях — vk.com/radiokp, facebook.com/radkp и на канале Радио «Комсомольская правда» в Youtube.
Радио «Комсомольская правда» благодарит своих слушателей, которые были с нами все это время!
Комментарии
Истории , Андрей Горбунов , Александр Чепель , Владимир Путин , Газета "Коммерсантъ" , Вести ФМ , Комсомольская правда , Business FM
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Какими будут обитатели Земли в будущем
Безумный мир
Шведские ученые раскрыли тайну Стоунхенджа
Истории
Самый скрытный в мире ящер попал на видео
Истории
Дерзкая крыса «подрезала» саночников
Безумный мир
Девушка закинула ноги за голову в самолёте
Безумный мир Люди
Союзники России, ставшие врагами
Истории Места
Мифы об Украине, придуманные украинцами
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение