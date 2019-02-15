Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое эффект Доплера 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Каждому из нас доводилось наблюдать эффект Доплера в тот момент, когда мимо проносится скорая помощь с включенной сиреной.
Эффект Доплера — это физическое явление. Его суть заключается в том, что частота звуковых волн меняется относительно наблюдателя. Чем дальше объект, издающий звук, тем ниже звуковые волны, которые от него исходят. По мере приближения объекта, длина увеличивается, а частота уменьшается. Надо отметить, что если объект стоит неподвижно, то никакого эффекта не будет.
Благодаря эффекту Доплера, можно понять, приближается объект или удаляется. Когда машина не движется, то тон сирены слышен без изменений. Но если машина будет приближаться, то частота звуковых волн увеличится, а тон станет более высоким, чем на самом деле издает сирена. Это и есть эффект Доплера в действии.
Однако эффект Доплера можно отнести не только к звуковым волнам. Благодаря ему было обнаружено расширение Вселенной, разработана диагностика сердечно-сосудистой системы и созданы радары, которые используются в военной промышленности.
Комментарии1
Истории
Читайте также
Видео
Появилось видео с самым высоким человеком в мире
Люди
Мужчина «скормил» медведю телефон вместо яблока
Безумный мир
Девочка упала в вольер с пандами и выжила
Безумный мир
Какими будут обитатели Земли в будущем
Безумный мир
Шведские ученые раскрыли тайну Стоунхенджа
Истории
Самый скрытный в мире ящер попал на видео
Истории
Дерзкая крыса «подрезала» саночников
Безумный мир
Девушка закинула ноги за голову в самолёте
Безумный мир Люди
Союзники России, ставшие врагами
Истории Места
Мифы об Украине, придуманные украинцами
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение