Правда ли страусы прячут голову в песок

С детства мы привыкли слышать о том, что страусы от страха прячут голову в песок. Но так ли это на самом деле?

Все мы знаем, что страус — птица довольно крупная, а кроме того, способная развивать скорость почти до 100 км/ч. Так зачем страусу прятать голову в песок, почуяв опасность, если он вполне способен от нее убежать?

На самом деле, страусы в песок свои головы не зарывают. Но «контакт» с поверхностью земли они все же в минуты опасности производят. Почуяв приближение хищника, например, страус ложится на землю и вытягивает шею, пытаясь обмануть нападающего. Если уловка не сработала, страус немедленно вскакивает и начинает убегать от хищника, издавая очень громкий звук, напоминающий рев.

Одной из версий, из-за которой мог возникнуть миф о том, что страус прячет голову в песок, это привычка этих больших птиц поедать камни для ускорения пищеварения. Страус наклоняется к земле за «деликатесом», а со стороны кажется, что он прячет в песок голову.

Есть еще одна причина, по которой страус склоняет голову к земле: он охраняет своих сородичей. Птицы живут стаями и следят за благополучием друг друга. Когда часть стаи отдыхает, на «пост» назначаются «страусы-охранники», которые следят, чтобы к товарищам не подобрались к хищники. Для того, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, страусы склоняют голову к земле и прислушиваются.