Как сложилась судьба дочерей Ивана Грозного

Как известно, у Ивана Васильевича была не только весьма насыщенная царская жизнь, но и бурная жизнь личная. Историки до сих пор спорят, сколько законных жен было у государя: четыре или все-таки пять. Не говоря о наложницах. Детей от разных жен было девять: шесть сыновей, три дочери. Но, к сожалению, большинству из них не суждено было вырасти и продолжить род. Три дочери царя — Анна, Мария, Евдокия — так и не смогли познать все перипетии царской жизни.

Анна стала первенцем Ивана Грозного. Как описывает в своей книге «История России с древнейших времен. 1584—1613 гг.» известный историк Сергей Соловьев , это событие было отмечено по стране колокольным звоном и праздничными службами. На радостях Иван Васильевич собственноручно заложил деревянный храм во имя Иоакима и Анны в московском Новодевичьем монастыре, где малышку и крестили через неделю. Но прожила маленькая царевна всего 11 месяцев. В этом же монастыре её и похоронили. Грозный царь сильно переживал потерю дочери. Он еще многие годы молился за неё и жертвовал крупные суммы монастырю.

Вторая дочь появилась на свет через два года. Но прожила Мария Иоанновна еще меньше своей почившей сестры — всего 10 месяцев. Её похоронили в Вознесенском монастыре Московского Кремля. После разрушения монастыря большевиками останки перенесли в подземную палату южной пристройки Архангельского собора, где они находятся и сейчас. Не дожила до двух лет и третья дочь Ивана Грозного — Евдокия. Так же, как и сестру Марию, ее сначала похоронили в Вознесенском монастыре, а позже перенесли останки в Архангельский собор. Иван Васильевич оставил память о ней. С северной стороны Чудова монастыря в Московском Кремле по указанию царя была пристроена церковка с приделом Евдокии мученицы.

Есть много предположений, почему дети Ивана Грозного так рано умирали. Современники считали это проклятьем за крутой нрав или божественным наказанием за то, что царь посягал на «старину» — родовые права своих бояр.

Русский государь отличался жестоким нравом, был крайне вспыльчивым и безжалостным. И не только по отношению к своим боярам и холопам, но и к собственным женщинам и детям. Однако, по мнению историков, в частности Карамзина, его первая жена Анастасия, от которой и родились три девочки, была единственной настоящей и сильной любовью государя. Она как-то умела тушить гнев и припадки ярости мужа. С ней он был ласков и нежен. Всего Анастасия родила царю шесть детей, и истощенный родами организм реагировал все новыми и новыми болезнями. Очередную хворь царица не выдержала. Историки отмечают, что именно после смерти любимой жены характер царя Ивана изменился окончательно, и он стал Грозным.

И внебрачные дети у кровавого царя наверняка были, учитывая его любвеобильность. По Карамзину, сохранились документы, свидетельствующие о том, что Грозный сам хвастал, что «растлил тысячу дев». Но в те времена с учетом политических баталий и интриг никто их не считал и не признавал.