Что на самом деле означает «бред сивой кобылы»

Если мы слышим из чьих-то уст невероятное, ложное или просто не слишком умное утверждение, мы восклицаем: «Да ну! Это бред сивой кобылы!» Кто же такая «сивая кобыла» и что на самом деле означает слово «бред»?

«Бред» от «бродить» или от «брить»?

Для начала разберемся с этимологией первого слова в данном выражении. По мнению большинства лингвистов, «бред» является производным от глагола «бродить» (или «брести»). Так считает и автор этимологического словаря Г. А. Крылов. А что значит «бродить»? Известный исследователь русского языка В. И. Даль указывал, что чаще всего данный глагол используется для определения ходьбы в разных направлениях, шатания, причем, зачастую без всякой цели.

Однако Л. А. Введенская и Н. П. Колесников в учебном пособие «Этимология» упоминают статью А. И. Корнева, который утверждал, что слово «бред» произошло от глагола «брить» (то есть «срезать»). По предположению Корнева, изначально бредом называли различные сорные травы, отходы, которые оставались после обработки конопли. И только со временем значение понятия трансформировалось и бредом стали называть любую глупость, нелепицу, чепуху.

Как бы то ни было, и в первой, и во второй версии со временем бред приобрел тот самый смысл, который несет в себе и по сей день. Бред — это бессмыслица, ерунда, чушь.

Сивый мерин — глупый мерин

В русском языке есть по крайней мере еще один фразеологизм, в котором фигурирует лошадь сивой масти. Это выражение «Врет как сивый мерин». Фактически по смыслу его можно приравнять к «бреду сивой кобылы». Почему же загадочная сивая масть столь часто преподносилась нашими предками не в самом выгодном свете? Дело в том, что конь сивого окраса (то есть серого цвета с примесью каких-либо других оттенков) считался не слишком привлекательным, глупым и неразборчивым даже в питании.

Сивого коня крестьяне никогда не впрягали для того, чтобы проложить в поле первую борозду. Раньше думали, что лошадь подобной масти просто не способна сделать это так, как следует. Кроме того, именно сивая кобыла, увиденная во сне, предвещала, согласно поверьям, ложь и обман наяву.

Сивый что старый

Термин «сивый» обозначает также «седину», то есть то, что лошадь уже находится в преклонном возрасте и является недееспособной. В старину с меринами (кастрированными конями) сивой масти сравнивали пожилых людей, которые не всегда находились, что называется, в своем уме, произносили несуразные, бессвязные речи, нередко не имеющие никакого отношения к действительности, реальным событиям.

Кроме того иногда не слишком честные крестьяне, желающие продать старую кобылу, выдавали ее седину за сивую масть. Таким образом они обманывали наивных покупателей, которые полагали, что приобретают молодую лошадь только несколько невзрачного окраса. Такую заведомо нечестную сделку тоже можно назвать ложью, то есть одним из значений выражения «бред сивой кобылы».