Чем питались русские солдаты на войне

«Голодный солдат — плохой солдат» — эта аксиома известна полководцам и военачальникам с древнейших времен. Солдатская пайка — не просто малая радость, которая дает возможность воинам насытиться, она также напоминает им о том, что о них не забывают и заботятся. Это придает уверенности и поддерживает боевой дух. Небольшое, но сытое войско вполне может победить превосходящего по численности, но менее сытого соперника.

Северная война

До воцарения Петра I русская армия в основном представляла собой стрелецкие полки, укрепленные иностранными наемниками. Питались они преимущественно тем, что удавалось добыть в дороге, как в селах, так и на природе. Причем порой это превращалось в банальный грабеж того населения, которое они должны были по идее защищать.

После того, как Петр создал регулярную армию, им была учреждена должность генерал-провиантмейстера, который отвечал за обеспечение армии провизией и фуражом. Теперь все необходимое всегда сопровождало армию в походе в специальном обозе.

Готовили еду «артелью». Солдаты делились на группы, в каждой из них назначался ответственный за приготовление пищи, который этим непосредственно и занимался. Большие котлы солдаты носили с собой сами. По норме солдат получал в месяц 2 пуда (1 пуд — 16 кг) муки, 1,5 пуда сухарей, ¼ пуда крупы, водку и соль. Кроме того, служивым выдавались деньги, чтобы они могли купить в деревнях и селах мясо. Для выросших в условиях полунатурального крестьянского хозяйства солдат готовка не была проблемой, они успешно справлялись с этой задачей на привалах.

Отечественная война 1812 года

В ходе Отечественной войны 1812 года ситуация с провиантом не сильно изменилась по сравнению с петровскими временами. В обозе армии находились запасы муки, круп, сухарей, мяса, соли и спиртного. Все также приготовление еды было артельным делом, разве что должность главного артельщика стала более универсальной. Этот человек имел звание, сопоставимое с нынешним сержантом, и отвечал не только за еду, но и за хранение денег и ценностей «своих» солдат, собирал у них средства и распоряжался ими при покупке продуктов у селян и маркитанток. Кроме того, появились нормы выдачи алкоголя и мяса — в сутки 50 граммов водки и фунт мяса.

Первая мировая война

С 1989 года Российская императорская армия начала снабжаться полевыми кухнями Турчановича. Изобретение русского офицера Антона Федоровича Турчановича совершило переворот в данной области. Двух— и четырехколесные кухни были более мобильными, к тому же пища в них могла готовится на ходу. Произошло изменение и в организации питания — теперь еда готовилась не на 10-12 человек, а на роту. Артельщик по-прежнему занимался закупкой провизии, готовил же ее кашевар.

Продукты солдаты получали из трех источников — это был непосредственно провиант из обоза, а также были две статьи денежного довольствия — приварочные и чайные деньги.

Средства нужно было распределить так, чтобы в день солдат получал: 200 граммов говядины, 300 граммов капусты, 320 граммов гороха, чуть больше килограмма картошки, 200 граммов пшеничной муки, 40 граммов сливочного масла и 10 граммов соли. Кроме того, к тому времени в армию стали поступать консервы отечественного производства, всего около 10 видов.

Великая Отечественная война

В годы Великой Отечественной схема обеспечения войск продовольствием изменилась кардинально. Артели ушли в прошлое, теперь организацией питания занималось Главное управление тыла Красной Армии.

В сутки солдат должен был получать 800 граммов хлеба, 500 граммов картошки, 170 граммов капусты, 140 граммов крупы, 150 граммов мяса, 100 граммов рыбы, 35 граммов сахара, 30 граммов сала, 20 граммов подсолнечного масла. Напомним, что перед началом войны на европейской территории России располагались склады с запасами консервов, но их не удалось сохранить, так как быстро наступающие немцы их захватили.

В походе солдаты питались возле полевых кухонь, а когда находились на передовой, то еду им доставляли в специальных термосах. Правда, не всегда вовремя: нередко посыльного, ползущего со здоровенным термосом на спине, немцы замечали и открывали по нему огонь. Если он погибал, то бойцы могли сутки сидеть в окопе голодными. Бывало и так, что машина, которая везла провизию к кухне, попадала под бомбежку и в итоге повару не из чего было готовить. Из-за таких ситуаций появились рецепты военного времени. Приготовленную по ним еду в мирной жизни вряд ли бы кто-нибудь стал есть, но в окопе это шло на ура. Солдатские супы именовались тюрей или мурцовкой и представляли собой кипяченую воду, в которую крошили хлеб, лук и добавляли масло. Хлеб, стоит сказать, в те годы был не самого лучшего качества — очень часто муку смешивали с перемолотыми очистками картошки и свеклы, даже опилками.

В годы Великой Отечественной также был распространен сухой паек — определенная норма еды, выдаваемой солдату на руки перед выходом на задание, которое предполагало, что он может не вернуться обратно в течение нескольких суток. Сухпай состоял из нескольких банок консервов, супового концентрата, ржаного хлеба и шмата сала либо колбасы.

Современная армия

С течением времени на помощь военным пришли ученые. Диетологи и гастрономы подсчитали, сколько энергии и питательных веществ необходимо солдату в сутки, чтобы он оставался боеспособным. Под их бдительным руководством были разработаны специальные требования к провианту. В современной армии пища для солдата должна содержать 4300 ккал.

В солдатских столовых при военных частях теперь можно не просто сытно поесть, есть возможность выбрать из 2-3 видов первых и вторых блюд. В полевых условиях опять же спасают «внуки» кухни Турчановича. А если боец отправляется в рейд, то ему на помощь опять же приходит сухпай, правда, теперь он называется индивидуальным рационом питания (ИРП). В современном наборе ИРП каждый продукт упакован в герметичную емкость. В него входят первое, второе, специальные витаминные таблетки и средства гигиены: влажные салфетки, жвачка и таблетки для обеззараживания воды.